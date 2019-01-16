兴华中学家长受促．勿乱泊车阻交通 兴华中学家长受促在上学和下学时段，勿为载送孩子而把车子停在柏西兰拉惹慕达慕沙路（Persiaran Raja Muda Musa），以免使到道路阻塞，甚至很可能让高架天桥驶下的车辆来不及停车或闪避而酿车祸。

家长胡乱泊车，将原本的三条车道变成一条车道，导致学生的安全受威胁。（图：星洲日报）

焦点社区：柏西兰拉惹慕达慕沙路



（雪兰莪．巴生15日讯）兴华中学家长受促在上学和下学时段，勿为载送孩子而把车子停在柏西兰拉惹慕达慕沙路（Persiaran Raja Muda Musa），以免使到道路阻塞，甚至很可能让高架天桥驶下的车辆来不及停车或闪避而酿车祸。

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虽然班达马兰区州议员梁德志不久前有通知交警前来执法，但“好景”只维持了数日，驾驶者又再罔顾自己和孩子的安全，明知故犯。

梁德志：交警执法情况改善

行动党班达马兰区州议员梁德志受询时表示，他不时会接到居民的投诉，指家长胡乱泊车造成车辆难以行驶，造成大塞车而深感无奈。

他对《大都会》社区报说，为了阻止家长胡乱泊车，他曾通知交警前来执法，确保父母可在安全的地方，以及不抵触交通法令的情形下，接送孩子。

询及交警前来执法后是否有改善情况时，他说，之前当局有派3至4名的交警前来执法，发现违规泊车就开罚单，而情况也因此改善不少；不过，交警还是会继续监督该路况。

“我还为此向校方反映与协调，惟校方表示已在该校的电子布告板上呼吁家长勿胡乱泊车，只是家长皆视若无睹。”

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他透露，在2017年3月份时，他曾以市议员的身份向南北大道公司（Plus）要求在该道路上划上减速红线，防止使用者高速行驶。他呼吁，家长一定要为自己和孩子的生命着想，别为了贪一时之便，随意停车接送孩子，对其他道路使用者造成不便。

苏进存：减速行驶以策安全

巴生兴华中学校长苏进存相信，每一所学校都会在放学时段，面对交通塞车的问题，该校的电子布告板至今仍张贴着告示，呼吁家长勿乱泊车。

他受询时说，由于学校外的道路是要道，加上附近正进行提升沟渠工程，塞车在所难免；其实家长都已经很配合了，乱泊车的情况已有所改善。

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“学校通过宣导、聘请交通指挥员维持交通等措施来改善有关时段道路塞车或拥挤问题，已取得改善成效，但我们仍希望家长及驾驶人士在放学时间能减速行驶，以策安全。”

适逢上课时间，兴华中学外的道路出现塞车的情况。（图：星洲日报）