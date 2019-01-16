NBA‧考辛斯周末有望上演处子秀

（图：美联社）

（华盛顿16日讯）NBA金州勇士主帅科尔15日向媒体证实，如果不出意外，伤愈归来的全明星中锋考辛斯将在周末正式为球队献上处子秀。

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科尔表示，考辛斯恢复状况非常好，在最近几次队内对抗中表现也足以说服教练组让他打正式比赛。科尔说，如果一切顺利，考辛斯将在18日对阵洛杉矶快艇的比赛中上场。

去年1月，当时还效力于新奥尔良鹈鹕队的考辛斯受重伤赛季报销，本赛季他选择加盟勇士队，一直全力恢复自己的状态。好在勇士成绩不错，考辛斯并没有着急复出。到目前为止考辛斯已经有将近一年没有打正式比赛，但是最近的训练中他表现非常出色，球队也一直在研究如何将考辛斯纳入轮转阵容并评估他的上场时间。

“知道终于能上场比赛了，心里的石头才算落地。这一年非常困难，太多起起伏伏，不过终点线就在眼前，我非常兴奋。”28岁的考辛斯上周接受采访时说。

等到考辛斯真正踏上赛场的时刻，勇士将有望凑成五位全明星的首发阵容。考辛斯上赛季效力鹈鹕期间场均拿下25.2分、12.9个篮板。（新华社）