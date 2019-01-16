達勒雷京：涵蓋各領域‧國家汽車政策今年公佈 国际贸易及工业部长达勒雷京表示，已检讨及今年将公布的国家汽车政策将涵盖整个汽车工业领域的生态系统，包括科技新元素。

（吉隆坡15日讯）国际贸易及工业部长达勒雷京表示，已检讨及今年将公布的国家汽车政策将涵盖整个汽车工业领域的生态系统，包括科技新元素。



这些新元素包括新一代汽车、汽车流动性服务、工业革命4.0及人工智能（AI）。



他出席第二国产车（Perodua）新款7人座休旅车Aruz推介礼致词时指出，贸工部目前正在对国家汽车政策进行检讨。



“这也会是一个涵盖汽车领域全面发展，包括供应链、人力资本、充电设备发展、售后市场的全面政策。”



达勒雷京表示，大马汽车工业领域在我国国内生产总值占4%，相等于贡献了400亿令吉，这个领域的人力资源超过60万人。



国内目前有27个汽车原件制造商（OEM）、5万3000了售后服务公司及700个零件及配件供应商。



部长也表示，2018年的汽车销售表现是正面的。