詹雪梅·蜜月期后看四恶 现实，更重要的是放眼看毛病。睁大眼睛看清楚，所托之人的毛病有多少，级别有多高，有没有改邪归正的可能。

时至今日，在509深情款款地对希盟说：“Yes,I do”，一心想握着希盟的手，走向闪亮亮前方的人们，和新政府的新婚蜜月期已经结束。婚前和蜜月期，无论是托手等待，或是伸手交付的一方，都对彼此有着美好的期许，相看两不厌。可当甜蜜、兴奋渐退，走进现实的柴木油盐酱醋茶里时，要看的，不再是口才有多好、外貌有多帅多美、誓言有多动人。

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现实，更重要的是放眼看毛病。睁大眼睛看清楚，所托之人的毛病有多少，级别有多高，有没有改邪归正的可能。

孔子的学生子张请教他，怎么才够格从政？孔子说：“尊五美，屏四恶，斯可以从政矣。”只要能尊从5个美德，拼弃4个恶行，就有条件踏入政坛立志当官，听起来不难，但要认真做到其实不容易。用这尊五，拼四恶的标准量一量，当今从政者能有几人？

孔子所谓“五美”是：惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。浅白而言就是要不费财力地惠民；让人民乐于付出劳力而不会招来民怨；欲仁而不贪，心存仁爱的念头，没有私心；无论面对的人身份高低，为数多寡都能泰然处之，不骄傲；有威仪却没有杀气腾腾的戾气。

有没有五美，美得真不真实，有时不太好说。因着社交媒体和传播工具的发达，即使和某某领袖毫无接触，某某领袖的“五美”却是可以透过种种宣传手段，或美化、或夸大或自圆其说地展现在或远或近的人群眼前。

相比之下，四恶就容易判断了。何谓四恶？孔子是这么说的：“不教而杀之谓之虐；不戒视成谓之暴；慢令致期谓之贼；犹之与人也，出纳之吝，谓之有司。”也就是说，一恶是，未行教化，人们还难分是非对错，不知可为与不可为，也不知从政者的尺度何在，一旦犯错就杀无赦，是残酷不仁的虐行。二恶是，没监督提醒、告戒，政令落实前没过度和适应期，令出即要看到成果，那是在暴虐人民。三恶是，推出政令时欠缺规划，缓于前而急于后，误了百姓却还要处罚百姓，这是在陷害、迫害人民。四恶是，本来就该发给老百姓的钱财，却叽叽歪歪地吝啬不给出手，不能让多数该受惠者受惠，那便暴露出某某人没有领袖气度，如此小家子气，充其量只配当个管钱财的库史，就只是个当小差的水平。让个小差史来当家，后果可见。

倘若不幸，我们发现某人四恶皆有，何必继续深情款款地说：“Yes,I do”