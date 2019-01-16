万能送值70万新春红包礼品‧227慈善团体受惠 在农历新年来临之际，万能集团通过企业社会责任团队——万能爱心，正式开展2019年之福利院外展计划，准备造访227家慈善团体，预计送出总值70万令吉的新春红包和礼品给全国1万3600名长者和孩童。

陈志辉（前排左五起）、谢国梁、杨星耀、高汉杰（后排站者左起）、方维 坤、洪碧銮、林师庆、王振宽与长者们开心合影。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）在农历新年来临之际，万能集团通过企业社会责任团队——万能爱心，正式开展2019年之福利院外展计划，准备造访227家慈善团体，预计送出总值70万令吉的新春红包和礼品给全国1万3600名长者和孩童。

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万能万字有限公司总经理兼市场总执行长谢国梁、商务执行长拿督陈志辉与一众管理层偕同醒狮团日前造访了英皇乔治五世银禧老妇院，向长者们送上新春红包与礼品，并呈献精彩的舞狮表演，为该活动打响首炮。

陈志辉：提升福利院生活条件

陈志辉指出，34年来，万能爱心团队秉持企业传统，踏遍全国各地提供服务与援助，尤其是在佳节期间拜访各州福利院，为大家送上祝福与援助，让大家感受人间有情。

“除了物质上的资助，万能爱心也给予持续性的援助，如提升福利院的生活条件，协助需要维修和翻新的福利院改善居住环境、更换损坏的家居用品等，以确保住宿者生活安逸。”

由万能员工组成的万能爱心，通过5项可持续慈善活动为社区提供服务，即福利院外展计划、社区服务、速速帮忙——紧急援助计划、学术励志计划——奖励优秀师生及眼力全开——万能员工到学校推广眼睛保护醒觉运动。

出席推介礼者尚有英皇乔治五世银禧老妇院基金信托人兼执行委员主席拿督斯里杨星耀、万能万字有限公司营运总监洪碧銮、工程服务总监方维坤、电脑操作总监高汉杰、工程服务高级经理王振宽及隆雪州经理林师庆。

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网址：http://www.magnumcares.my