114户警员家庭受影响．甲洞警局水泵坏逾年 甲洞警局水泵损坏逾1年，影响114户警员家庭用水。

甲洞警局水泵损坏逾一年，警员惟有自行接驳水管至楼上使用。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）甲洞警局水泵损坏逾1年，影响114户警员家庭用水。

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已有近40年历史的甲洞警局共有12栋建筑物，其中一栋建筑物的水泵损坏了逾1年，导致警员需自行使用水管来完成接驳，惟水压太低而导致5楼的用户受到最大的影响。

杨巧双：已拨款维修水泵行动党泗岩沫区国会议员杨巧双今日召开新闻发布会表示，她已拨款1万2600令吉让甲洞警局维修好损坏的水泵，有关维修工作在上星期展开，并于昨日竣工。

“我在第14届全国大选的竞选宣言中，其中一项就是极力帮助警察争取最好的待遇，确保国家资源都用在对的地方上，以便能打造一个更安全的国家。”

她说，尽管甲洞警局的地点位于甲洞区，却也兼顾及守护着泗岩沫区中的孟惹拉拉、甲洞武吉马鲁里花园（Taman Bukit Maluri）、甲洞城市园（Desa Park City）及泗岩沫盛兰园（Taman SriSinar）。

她透露，甲洞警局也缺乏资金购买用品，如纸张、影印机等，她也相信，甲洞警局并非唯一面对上述问题的警局，而她与服务团队也将到敦依斯迈花园及泗岩沫区警局去了解他们的状况。

此外，她认为应重新评估与承包商的合约，确保每份工程合约都是合理的价格，以避免有价格不一的问题，因为过去很常有差价的情况发生。

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“若我们能够严厉审查，以更合理的价格来支付维修设施的价格，则可省下部份预算，让更多的政府部门如学校、警局等可获得提升。”

加拉森林公园征地问题．居民发展商新年后再会谈

针对敦依斯迈花园的加拉森林公园（Taman Rimba Kiara）土地征用事件的进展，杨巧双也透露，居民代表与发展商预计在新年后将再次召开会议协调。

她说，居民与发展商协调的最大目的，就是为了解决长屋居民的住所问题，以及保留该区的绿肺。

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出席者包括甲洞警局局长林山业。