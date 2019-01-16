办卓越成绩颁奖礼‧绿盛世基金会表扬52学生 绿盛世基金会主席丹斯里李霖泰透露，绿盛世基金会每年花费超过500万令吉推行绿盛世学生援助计划（SAP）。

潘丁友（ 第三排左六起）、李霖泰、曾建华、连国渂与众嘉宾、获奖学生与导师合影。

（吉隆坡15日讯）绿盛世基金会（Eco World Foundation）日前举办了一场中马区成绩卓越颁奖典礼，表扬45名在小六评估考试（UPSR）及7名在初中三评估考试（PT3）中取得卓越成绩的学生。

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绿盛世基金会主席丹斯里李霖泰透露，绿盛世基金会每年花费超过500万令吉推行绿盛世学生援助计划（SAP）。

该计划目前已在全国8个州属援助了3000名各族中小学生。

“在我们所帮助的贫困学生中，共有59人进入高等学府，这些学生是我们从小学开始帮助他们直到完成大学教育者。”

今年的颁奖典礼将在全国4个区域举行，包括南马、中马、北马和东马（沙巴）。

中马区（吉隆坡、雪兰莪和彭亨）共有9名UPSR考生及2名PT3考生获颁最佳学业奖；25名UPSR生和1名PT3生获得优异奖，以及11名UPSR考生和4名PT3考生获得学业进步奖。

UPSR考生分别获得200、150与100令吉现金奖、字典和激励书；PT3考生则分别获得500、400及250令吉现金。

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SK Ahmad获最佳学校奖

该基金会也颁发最佳学校奖予SK Ahmad，并另设奖项表扬8位老师。今年，该基金会也首推绿盛世基金会奖，以表彰对学生援助计划表现出最高承诺的学校。雪州士毛月新民华小首次获此殊荣。

绿盛世学生援助计划主要是帮助贫穷学生，让他们享有继续求学的机会。出席颁奖礼的尚有绿盛世集团执行董事拿督潘丁友、首席执行员拿督曾建华、执行董事兼首席财务长拿督连国渂等。