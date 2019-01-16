开销增．收入减‧泰联昌全年净利跌98% 联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）的泰国臂膀受营运开销增加和净收费与服务收入及其他收入减少拖累，截至2018年12月31日财政年净利按年下跌3亿7800万泰铢（约4841万令吉）或98.2%，至690万泰铢（约88万令吉）。

（吉隆坡15日讯）联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）的泰国臂膀受营运开销增加和净收费与服务收入及其他收入减少拖累，截至2018年12月31日财政年净利按年下跌3亿7800万泰铢（约4841万令吉）或98.2%，至690万泰铢（约88万令吉）。

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联昌泰国总裁兼首席执行员吉堤本在文告中表示，2018财政年营运收入增加3亿8170万泰铢（约4889万令吉）或2.9%至135亿3650万泰铢（约17亿3372令吉），归功于贷款扩展和从投资中获得更高的利息收入。

联昌泰国的净收费和服务收入却受高收费和服务开销拖累，下跌7%，其他营运收入也下跌2.6%；营运开销则增加9.6%，这也使到成本收入比由2017年的57.9%增长2018年的61.7%。

联昌泰国2018财政年的净利息赚幅（NIM）为3.71%，比2017年的3.89%低，主要受到资产盈利回酬低所致。

联昌泰国2018财政年的总贷款由2017年增至2278亿泰铢（约292亿令吉），存款业务增至2343亿泰铢（300亿令吉）；调整后贷款存款比则比2017年的96.8%稍高至97.2%。

净呆账率（NPL）企稳在99亿泰铢（约13亿令吉），贷款损失覆盖比增至107%，至于总拨备为105亿泰铢（约13亿4000万令吉）；资本基金持稳在479亿泰铢（约61亿令吉），资本充足率站稳在19.3%和一级资本率为14.1%。