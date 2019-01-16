抽烟被劝阻很不爽‧3烟民醉殴老板娘 食摊业主劝请三名华裔男子不要在食摊范围抽烟，结果对方不但拒绝，还出手打伤摊主的妻子和一名员工。

三名烟民不满被阻拦抽烟，与摊主发生肢体冲突。

（吉隆坡15日讯）食摊业主劝请三名华裔男子不要在食摊范围抽烟，结果对方不但拒绝，还出手打伤摊主的妻子和一名员工。

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这起事件于前天下午5时许，发生在甲洞花园一个食摊。

据一名经营大炒生意的华裔女子（41岁）在脸书帖文指出，她与丈夫每天下午5时开始营业，不过一般会提早3个小时到食摊做准备。

她指出，事发当天下午2时30分，三名华裔男子坐在食摊前的座位喝酒抽烟；她和女员工数次出言提醒他们，政府规定不得在食摊抽烟，但对方却不予理会。

她无可奈何下，只能暂时放任他们；直到下午5时陆续有顾客光顾时，她再次上前劝阻对方不要抽烟，但喝得有些醉的三人还是把她的话当耳边风。

她说，其丈夫见状，唯有上前与对方理论，结果双方发生争执，进而演变成相互推撞；在混乱中，她与华裔女员工遭其中一名男子持木棍殴伤，两人分别左手和背部瘀痕。

叫嚣要开车撞食摊

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她指出，三人打人后离开食摊时，其中一人还叫嚣要开车撞其食摊。

她在帖文中谴责这三名无视禁烟令的男子，不但对劝告充耳不闻，还出手打人，导致他们的生意也深受影响。

她较后向警方作出投报，促请警方介入调查此案。

在她分享经历后，一些网民也指出，政府不应要求业者约束食客，因为若遇蛮横不讲理的食客，食摊或餐馆业者可能会被殴打。

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