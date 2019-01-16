研究：中国PM2.5污染下降‧人民平均预期寿命增6个月 中国几个地区于2016年的PM2.5污染浓度降幅，表现远佳于全国平均水平。其中天津降幅达14%，相当于当地1300万居民平均预期寿命较2013年延长1.2年。

（图：网络照片）

（中国‧北京16日讯）中国的空气污染情况一直为人关注。据当地传媒《科技日报》指，中国政府2014年起发起“污染防治战”，2016年PM2.5悬浮粒子污染水平比2013年下降12%，并引用美国芝加哥大学能源政策研究所近日一篇研究，称这污染减少程度，相当于中国居民平均预期寿命延长6个月。

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报道引述该研究所长格林斯通（Michael Greenstone）说，中国几个地区于2016年的PM2.5污染浓度降幅，表现远佳于全国平均水平。其中天津降幅达14%，相当于当地1300万居民平均预期寿命较2013年延长1.2年；河南省降幅达20%，属全国最佳，相当于该省居民平均预期寿命延长1.3年。

报道又称，格林斯通赞扬中国近几年的大气污染治理工作已见成效，如果此势头能保持下去，中国人将过上更健康、更长寿的生活；如中国PM2.5污染浓度达到世卫标准，全国平均预期寿命甚至可增加2.9年。

不过，路透社上周五（11日）引用了中国能源研究所教授姜克隽所言，指即使中国政府努力减少化石燃料燃烧及工业污染物排放，当局仍难管控如农业污染等非工业排放，故中国政府要国内PM2.5污染浓度达至世卫标准，可谓相当困难。

世卫的PM2.5年均浓度标准为10微克／立方米，中国标准则是35微克／立方米。（香港明报）