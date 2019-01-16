“肉圆没加辣”狂殴妻儿惹怒网民‧台暴力男被痛打道歉 台湾新北市芦洲区一名42岁林姓男子，因不满12岁儿子购买的外卖食品未有按其要求加辣，愤而以箍颈、拳打脚踢等形式打妻儿。妻子将片段放上社交网站，引起网民公愤。涉事父亲周一道歉，称是酒后情绪失控，向妻儿、家人、邻居、公众等五度鞠躬道歉。

（台灣‧台北15日综合电）台湾新北市芦洲区一名42岁林姓男子，因不满12岁儿子购买的外卖食品未有按其要求加辣，愤而以箍颈、拳打脚踢等形式打妻儿。妻子将片段放上社交网站，引起网民公愤。涉事父亲周一道歉，称是酒后情绪失控，向妻儿、家人、邻居、公众等五度鞠躬道歉。

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据脸书社交专页“爆料公社”帖文所示，事件发生在上周六（12日），父亲让儿子去买肉圆小吃。然而，儿子购买外卖回家后，父亲发现肉圆并无加辣，盛怒之下向儿子发难，斥儿子忘记他的要求。纵使儿子再三道歉，强调自己已经说清楚，只是店家忘记了加辣，父亲仍不为所动，质疑儿子说谎，继而打他，冲过来救儿的妻子也被勒颈拖出房外暴打，最后夺门而出大喊救命，母子均受伤送医。

大批网民上门“相助”

妻子将片段上载网络，随即引起网民公愤。不少网民上周六晚自发聚集在该名父亲位于新北市芦洲的寓所楼下，声言要让他感受暴力对待的恐惧感。也有人冲到涉施暴男子家中，拿辣椒逼该他吃下，并且也把他打到送医，被警方带走。

台湾警方发言人表示，当局现已紧急安置被虐妻儿，强调“路见不平，拔刀相助”的时代已过去，呼吁民众切勿滥用私刑。

涉事父亲星期日晚被打后送院治理，周一下午4时在新北市集贤派出所内现身。他回应媒体提问时，称是酒后失控，向妻儿及社会大众道歉。

他也表示，不会提告动手打他的网民。

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家暴男的妻子周一晚透过“爆料公社”发表声明，表示丈夫近年来不断情绪失控，她曾劝对方戒酒、就医，却遭到拒绝，丈夫甚至对她说“他无法控制情绪，也不可能去看医生”。

孩子处暴力环境想死掉

林妻表示，孩子长期处在暴力之下，在儿子低年级的时候，甚至哭着对她说“为什么妈妈要生下我，真的很想死掉！”让她心如刀割，当时也有求助学校，也做心理辅导，这几年儿子陆续还有多次被暴力对待，近年花了好多心力，在修复儿子受伤的心灵。她还表示，丈夫情绪容易失控，这些“公婆其实都知道”，当时曾协议过分居，但不久之后丈夫就藉机跑回家。

林妻最后表示，很多人质疑她为什么不离开？为什么当下不阻止？

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她说原因就像这次的肉圆事件一样，只要出声阻止、劝阻，下场就是会被打得更惨，所以她之前都不敢出声阻止，因为实在害怕“孩子会被打得更惨”，只能忍痛进行搜证。她表示，如今只求能带着孩子离开这样的环境，有个让我们母子能没有生命安全之虞，能有个安全的地方安心的生活，让孩子好好的成长！