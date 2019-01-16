医学系学生当皮条客被捕·国内首宗伊斯兰法庭皮条客案件 医学系学生当皮条客被捕，今日被控上瓜登伊斯兰法庭，成为国内首宗在伊斯兰法庭审理的有关皮条客案件。

慕哈末鲁曼（右）涉嫌扯皮条被控上伊斯兰法庭。

（瓜拉登嘉楼16日讯）医学系学生当皮条客被捕，今日被控上瓜登伊斯兰法庭，成为国内首宗在伊斯兰法庭审理的有关皮条客案件。

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29岁的慕哈末鲁曼为本地一所政府大学的医学系学生，被捕之前在政府医院当实习医生。

他在去年8月27日清晨2时43分至28日下午6时05分之间，在市区一家3星级酒店因涉嫌扯皮条被执法当局逮捕。

他的行为抵触2001年登州伊斯兰刑事法（酌量刑罚）第28条文，一旦罪成，可被罚款不超过5000令吉或监禁不超过3年或鞭打不超过6下，或其中2项刑罚。

被告今日面控时否认有罪，法官卡玛鲁阿兹米择定2月24日再次过堂。

法官表示，这是国内首宗在伊斯兰法庭审理的有关皮条客的案件，法庭严正看待此案，必须确保案件审讯期间，被告准时出庭。

为此，他批准被告以3000令吉及1名担保人保外候审。

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此案的主控官为慕哈末卡斯米占，被告代表律师为法兹鲁安努亚。