杨直绳·新年谈生活质素 友人认为人（尤其长者）生活幸福应该具备三个要素：财富、健康和伴侣。友人说的财富不是天天大鱼大肉，而是有足够生活的钱。

踏入2019己亥年，友人表示希望自己（也许包括您）今年的生活较有质素一些。

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什么是生活质素？谈生活质素，不免先要问：什么是生活？

生活和人生往往被当作同义词看待，若要加以区别的话，可以说人生是许多阶段的生活累积，是长时期的生活，是生活的过程。因此要问什么是生活，不妨先问什么是人生。

什么是人生？佛教的看法很精简：生、老、病、死，莫非苦难而已。中西古今不止哲学家、诗人、作家都有这种看法。所有宗教，都要救人类脱离苦难，要我们至少思想上不为生、老、病、死所苦。例如禅宗说的：色即是空、空即是色。基督教旧约圣经“传道书”中传道者说的：虚空的虚空，凡事都是虚空。在这里谈到“空”或者“凡事都是虚空”的哲学思想，有人说人生既然是“虚空”，生活又何必谈“质素”？我相信任何宗教在谈“空”

时，都没有要我们消极地、被动地生活以了一生的意思。曾经读过一位日本作家写的有关生死的文章。他说自己相信“色即是空”的说法。他60岁那年，开始为“死”担忧。有一天，他独自在街上散步，忽然想到“死”，于是告诉自己“一切皆空”，死不足惧。这时他忽然又想到，即使自己那时死去，他周围的世界、那些大厦、那些树木、那些人，还会存在。世界、宇宙和人类，都会存在，永远不停地在变动和变化之中，换言之，地球仍会在转。于是他明白所谓“空虚”其实就是不停的变化，任何东西从这一刹那变化到那一刹那去，因此可以说是并不存在的“空虚”；而他该想到的是如何有意义地生活在这一刹那中，为改善下一刹那而努力。不错，如果真能把人生看空，的确可以减轻苦难之感。但是人在今天的生活中，在眼前实际的生活中，能不感到生活的质素问题吗？

有人将“质素”作为高水准的豪华奢侈看待，讲究穿名牌、住高尚公寓、每餐鱼鱼肉肉，这样的生活，要“空”几难。笔者和很多上了年纪的朋友谈“生活质素”的标准，他们要求的是：在我国大马这多元种族、多元宗教，诸多敏感的社会，祇要无风无浪，无惊无险，生活安定，粗茶淡饭足矣！其实大马华裔老百姓从来的要求也是如此简单的生活质素而已。

友人认为人（尤其长者）生活幸福应该具备三个要素：财富、健康和伴侣。友人说的财富不是天天大鱼大肉，而是有足够生活的钱。

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唯我却认为，可惜三个要素中我们所能控制的只有“财富”（即钱）一项。钱可以诱惑一个人去做不该做的事，也可以拦阻一个人去做该做的事，这就是为什么大马这么多贪污案件，又这么多富有但不肯慷慨解荷包助贫的人。人性有个易见的弱点，就是当物质水准往上提升的时候（即越有钱的时候），我们生命的素质就不知觉地走下坡（即愈吝啬）。水能载舟，亦能覆舟，智者善用，愚者错用。无可否认。