涉虛報騙1900萬消費稅退款‧華商控224罪50萬保外 这也是目前最大宗虚报消费税退款的案件。被告卢平华（52岁，译名）被控在2015年11月至2016年5月期间，使用他人个资虚报以索取消费税退额。

被告卢平华以外套遮脸，躲避媒体镜头。后为被告代表律师万艾祖丁。（图：星洲日报）

（霹靂‧怡保15日讯）华裔商人通过消费税GST-03报表，虚报资料骗取高达1900万令吉退税款额，今天在怡保地庭面控。被告不认罪，获准以50万令吉保外，案件定于3月1日再次过堂。

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这也是目前最大宗虚报消费税退款的案件。被告卢平华（52岁，译名）被控在2015年11月至2016年5月期间，使用他人个资虚报以索取消费税退额。

花一小时念224控状

虽然通译员已简化念出控状内容，仅读出涉及的60个人名和身分证号码，但仍然需花上约1小时读出厚达11公分的224项控状。

关税局主控官登嘉纳达雅要求法官让被告以每项控罪3万令吉保释金保外，但遭被告代表律师万艾祖丁反对。

万艾祖丁表示，保释金数额过高，被告无法负担，且以被告还需抚养年迈并患有精神疾病的母亲为由，要求降低保释金至每项控罪1000令吉、1名担保人、交出护照及每月到关税局签到一次保外。

法官阿兹曼考虑了控辩双方的说法后表示，保释金的目的是要确保被告出庭，认为主控官不应以案件涉及的金额来设定保释金数额，因此令被告为总数224项控罪交上50万令吉保外。

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被告被指抵触2014年消费税法令第89（1）（b）条文，即伪造资料的罪名。在此条文下一旦被控且罪名成立，涉及者首次犯罪可被判罚与伪造退税款项不少于10倍的罚款或不超过20倍的罚款，或监禁不超过5年或两者兼施。

第二次或重犯者，则可被判罚款伪造退税款项20至40倍的罚款，或监禁不超过7年或两者兼施。