精彩工作坊丰富佳肴．星洲展销会18日起约你 星洲日报2019年春节展销会将在1月18日至20日，一连3天在巴生Centro广场盛大举行，欢迎本报广大读者群和消费者，届时踊跃前往参观和选购，并参与即将举行的各项活动。

（雪兰莪．巴生15日讯）星洲日报2019年春节展销会将在1月18日至20日，一连3天在巴生Centro广场盛大举行，欢迎本报广大读者群和消费者，届时踊跃前往参观和选购，并参与即将举行的各项活动。

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展销会的展出时间是每天上午10时至晚上10时，地点在Centro广场底层。

配合上述活动，也订于18日下午3时至5时，在Centro广场二楼举行剪纸艺术和吹梅扇子制作工作坊，让大一家学习中华文化手艺。

另外也定于本月19日和20日下午3时至傍晚6时，在同样地点举办福建和客家家肴籍贯菜与家常菜烹饪分享会，入场免费，欢迎踊跃前往出席参与。

摊位号码：A6

公司名称：CAROMA CAFE FOOD（M）SDN BHD

产品简介：在欢度新春期间，赠送Caroma爱心和保健礼包给心爱的人，意义深长，礼包里的产品，营养丰富，没有添加防腐剂、色素和调味料，有清真验证，促销价为30令吉，是赠送予亲朋好友的一份厚礼，礼包内含有特别版的红包封和3枝汤匙，还有3种不同口味，即文冬姜茶、椰子文冬姜及Matcha Latte产品，这些产品也可在以下地点购得：Publika购物商场的Ben\'sIndependent Grocer IPC购物中心，敦拉萨的LINC以及MyTown购物中心的Village Grocer。

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摊位号码：A7

公司名称：PHP GROUP

产品简介：PHP Group先进技术生产矫形鞋垫PHP Group SdnBhd的Fit Arch矫形鞋垫是采用扫描系统测量客户脚底压力及动量来分析。所使用的技术是用“人体生物力学脚评级制度”来正确矫正，设计和生产，帮助每一位客户重返自由生活，更能确定不再有疼痛问题。“Fit Arch”怀有满满信心的向客户说“要改变生活，就得从“Fit Arch”开始吧！

摊位号码：A9-A11

公司名称：CHOP SIN JOOSENG

产品简介：直落新裕成自1966年创立，营业至今已有超过50年。

公司专承接酒席宴会，主要代理Moet Hennessy Diageo及DrinksConnexion公司各种高级洋酒、威士忌、红酒及Carlsberg皇帽公司啤酒。这一届的星洲2019春节展销会，本公司主要介绍各种新品上架的高级洋酒。以让顾客得知更多关于酒类咨询，在特定时间将会举办小型品酒活动，也少不了贩售各种限量版高级洋酒。

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摊位号码：A1–A2

公司名称：海鸥企业有限公司

产品简介：配合此次新春活动，海鸥将以特价配套来回馈顾客。凡现场购买一瓶养生酒，将附赠一盒野山泡参虫草鸡精。

海鸥养生酒采用20多种珍贵药材酿制而成，日饮一杯，受益不浅。其酒质温和，能补血养颜、增强体质、调补气血。

至于野山泡参虫草鸡精，传统上用于强身健体，产后或病后体质衰弱，解除疲劳，促进食欲，增强体力。

欲知更多海鸥保健产品详情，可浏览http://www.mall.hai-o.com.my查询。

摊位号码：A4

公司名称：CSA FOOD ENTERPRISE

产品简介：安安食品公司主要业务是代理Yu Yu摇摇冰淇淋和本地佳节食品，并提供批发，零售以及其它销售等等。该公司提供摇摇冰淇淋上门餐宴服务，配套适用于任何新居入伙、婚礼、生日、庙会、嘉年华及产品介绍会等。

为了回馈读者支持，届时大会设剪报头换礼品环节，读者可凭4张今年1月份的《星洲日报》封面报头，电子报订户则出示有效订阅期，便能兑换一份10粒装NutriPlus Omega3鸡蛋（每人只限一份）。

摊位号码：A5

公司名称：RICH & POOR ACADEMY SDN BHD

产品简介：在马来西亚独创唯一“富投资.穷投资”商学院，把创办人十多年房产投资实战经验和房产投资策略传授出去，让更多人掌握投资技巧，避免不必要的冤枉路。

摊位号码：A8

公司名称：SUNSURIA

产品简介：征阳集团新春感恩特惠，与你一起喜迎2019年，欢乐祥瑞。

雪邦征阳城--这个由征阳集团打造的首个智慧城镇发展计划，涵盖各类型优质的住宅项目，致力于为追求生活品质的置业者，带来舒适及优质的居住环境。

配合新春佳节，现在凡购置征阳城产业单位，可享有购房优惠及获赠新春幸运小金牌。欲知详情，可联络电话：018-7750777/03-61422727或亲临征阳城销售中心。

汉堡王（Burger King），源於美国，从1954年至今已有60餘年的历史，是全球大型连锁餐饮企业。在1997年，汉堡王在马来西亚雪州开设首间分行，正式进军大马快餐市场。秉持著使用上等食材，独特食谱及为消费者提供舒適用餐环境的意志，令汉堡王至今在大马拥有超过70间分行，並且还在逐渐增加中。汉堡王为消费者提供各式各样餐点，而其中最受欢迎的莫过於招牌汉堡“皇堡”。“皇堡”除了美味多汁火烤牛肉饼和新鲜可口原料，它那大到需要两只手才能拿下的尺寸，在市场受到热力追棒，掀起汉堡界一阵热潮。