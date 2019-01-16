李昱龙．网络流氓随时抢掉你的资产 互联网既然已经成为世上最大的知识产权产业，必然出现游走法律灰色地带、钻法律漏洞的投机分子，甚至还有不少网络诈骗及网络罪犯。

互联网既然已经成为世上最大的知识产权产业，必然出现游走法律灰色地带、钻法律漏洞的投机分子，甚至还有不少网络诈骗及网络罪犯。上个世纪2000年网络经济泡沫爆发前后时期，互联网上出现了不少域名抢注（Cybersquatting或称Domainsquatting）的互联网流氓。这些被称为网络蟑螂的流氓，抢先登记及注册了含著名企业或名牌商标的互联网域名网址之后，再以惊人天价卖给有关的企业或名人牟利。据维基网站显示，著名歌星麦当娜的名字就被抢注了用来经营色情网站。2000年7月，新加坡李光耀的LeeKuanYew.com域名网址，曾在雅虎拍卖网站以5万多美元拍卖。联合国于1999年成立了世界知识产权机构（World IntellectualProperty Organisation，WIPO）开始处理互联网域名纠纷，而麦当娜于2000年10月取回她的域名（www.madonna.com）。

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互联网域名纠纷，因近年来互联网流量转向社交平台及手机应用程式而渐渐减少。

网络流氓当然也会看风转舵，把目标瞄准了目前最多用户、流量最大、钱流也最多的网络视频平台——YouTube。只要搜寻ContentID Troll、Copyfraud、False copyright claims等关键字，就会出现各式各样的结果。譬如原创者TheFatRat多年前上传了一支自创的音乐影片，没想到，多年以后，外国某投机分子，用他的音乐制作了一支混音影片，然后竟然明目张胆的以“版权拥有人”的假冒身份抢去了那支拥有4700万点击率的影片的所有广告盈利。经过原创者不断的在网络和社交平台上发声反击，YouTube最后才解除了有关的版权申索。还有一位年轻音乐制作人，授权给孩子们免费使用他的音乐制作影片，但是，少数孩子们上传的自制影片，却被这些投机分子假造申索版权所有而吓得撤下了原创影片。

面对这样的投机活动（严格来说是非法活动），Youtube一时之间竟然也束手无策，只好任由投机分子像网络骗子般渔翁撒网的突袭受害者。不少新进的YouTuber和小频道开创者，因此而被吓得不敢再创作，甚至退出了这个世上最大的视频平台。由此可见，几近垄断式经济，如果一昧只顾着赚钱而缺乏自律和管制能力，绝对会造成重大的伤害和破坏。普通网民大概也无能为力，唯有等待YouTube自省作出相应的对策。

别以为你我他只是普通的网民，此事事不关己。说不定哪天你发现你的网络资产被人冒名索领掉了，你才知道什么叫做欲哭无泪、申诉无门。