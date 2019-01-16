适耕庄柴油不敷供应．谢添僖：影响渔民出海捕鱼 适耕庄渔业公会主席谢添僖申诉，适耕庄的柴油供应已经不足够应付目前的渔船需求，进而导致一些船主不能如期出海捕鱼。

谢添喜指目前柴油不足够应付日益增加的渔船。（图：星洲日报）

（雪兰莪．适耕庄15日讯）适耕庄渔业公会主席谢添僖申诉，适耕庄的柴油供应已经不足够应付目前的渔船需求，进而导致一些船主不能如期出海捕鱼。

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谢添僖指出，适耕庄目前所分配到的柴油供应，是根据2008年规定的固打220万公升。

他说，当时的渔船也只是192艘，220万公升是足够应付的，但现在适耕庄的渔船已经增加到249艘，比之前的数目增加了57艘。

柴油供应固打没增加

谢添僖指出，目前适耕庄有7艘A牌渔船，146艘B牌渔船以及96艘C牌渔船。虽然渔船已经增加了，但是柴油供应固打却没有增加。

他指出，B牌渔船平均一天需要用到的柴油是700至800公升，C牌则是800至1000公升的柴油。他呼吁有关当局能够关注这个柴油固打，以及重新考虑增加适耕庄的柴油固打供应，让渔民不再为柴油不够的事情而感到烦恼。

应开放多1或2间添油站

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谢添喜也提到，目前在适耕庄渔村为渔船提供添油的油站只有3间，因此他认为为了避免柴油市场被控制的局面出现，他呼吁有关方面能够开放多1或2间的渔船添油站。

他表示，这样一来除了可以避免市场被控制的局面出现，也可以更有效地提供柴油给日益增加的渔船，让渔民更能够安心地出海捕鱼。