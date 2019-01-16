新条文生效3男重判·藏私烟 罚10万 （亚庇15日讯）2名巴基斯坦籍及1名本地男子承认收藏漏税香烟，每人被判罚款10万令吉，成为2017年修改后的1967年关税局法令135（1）（d）条文生效后，沙巴首批罪名成立及被重罚的被告。





（亚庇15日讯）2名巴基斯坦籍及1名本地男子承认收藏漏税香烟，每人被判罚款10万令吉，成为2017年修改后的1967年关税局法令135（1）（d）条文生效后，沙巴首批罪名成立及被重罚的被告。

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本月2日起生效

上述法令于前年7月份于国会通过修改，将原定的刑罚即物品数额的10倍至20倍罚款，加重至不低于10万令吉或逃税总额的10倍，此修订条文直到本月2日才正式生效。

首名被告巴哈（38岁，巴籍）被控于今年1月8日早上7时45分，在沙东再也商业区一间杂货店私藏总值46令吉60仙的37包各类品牌漏税香烟。

第二被告赫曼达希尔（34岁，本地人）被控今年1月8日早上11时05分在亚庇区某酒店3楼休息区，拥有总值77令吉60仙的56包各类品牌漏税香烟。

第三被告雅希尔拜沙（32岁，巴籍）被控今年1月10日早上11时10分在甘榜亚逸一间商店前的人行道私藏总值74令吉88仙的52包各类品牌漏税香烟。

以上被告均抵触关税局法令135（1）（d）条文（收藏或拥未经关税局批准的货物），并在相同法令135（1）（v）（aa）条文下定罪。在此条文下，罚款不低于私烟价值的10倍或10万令吉，或坐牢最少6个月最高5年，或两者兼施。

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无法缴款蹲牢10个月

3名被告今日在法庭聆听控状后，向推事艾扎阿都拉欣俯首认罪，并求情从轻发落。艾扎随后宣判被告每人罚款10万令吉，若无法缴款则须坐牢10个月。

艾扎在下判前告诫民众，指该条文经过修改后加重刑罚，民众必须奉公守法，勿贪小便宜而私藏或使用漏税物品。

此案由关税局官员佐赵伯朗、洁妮林古及祖莱妮担任主控官，首被告辩护律师为贝雷拉、第二及第三被告无代表律师。