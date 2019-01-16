林方彪．干净选举尚须更多规范 金马仑补选正如火如荼进行。这个因司法判定贿选而必须补选的国会议席，选举过程自然备受瞩目。

金马仑补选正如火如荼进行。这个因司法判定贿选而必须补选的国会议席，选举过程自然备受瞩目。

广告

日前传出希盟候选人发钱，候选人解释是发放志工汽油津贴。平心而论，金马仑幅员广大，志工放下原本的工作，四处奔波参与竞选活动，补助一些津贴并不为过。不过，难免引发民间一些批评。

由于官员贪腐传言甚多，民间对竞选活动的金钱传闻相当敏感。然而，十几天的竞选活动除了专职工作人员，主要政党往往有许多热情志工参与。别人来帮忙，包个红包答谢，是华人普遍的人情世故。与其全面禁止发放志工津贴，不如大家讨论，订出适当规范。比如全程竞选活动、单次津贴的上限，且候选人必须造册，详细记载津贴发放情形，且明列选举支出。

选举支出应公告，让有兴趣的民众了解。

先前大选，曾有候选人举办晚会，除了免费参加，还提供餐饮及高额奖金摸彩，引发民间非议。

尽管该候选人并未当选，但此风不可长。候选人举办晚会，邀请艺人表演暖场不为过，提供平价餐饮倒还罢了，但餐饮规格应有所限制，例如人均的餐饮预算之类。而高额奖金、奖品，因确实可能影响选民的投票行为，应全面禁止。

当然，最该结束的，是直接发放金钱给选民的贿选。这类行为隐蔽，且多发生在偏远地区，外界不易察觉，一时很难有效防范。官方不妨提供高额检举奖金，让民众勇于检举。如今智能手机普遍，一般人倘若有心，取得相关证据并不困难。惟官方须大力宣导反贿选，且检举人可领取奖金，以鼓励民间配合反贿选。

广告

社会发展日新月异，竞选活动层出不穷，未来不恰当的竞选手法，说不定会越来越多。发生争议之后，大家再讨论修补漏洞即可。世上没有零缺点的国家社会，遇到问题，有能力解决问题，便是进步了。

关于选举活动的整体规范，包括政党、候选人，应更加清楚明确。大家不妨好好讨论，那些可以做，那些不能做，制定明确的游戏规则，并要求所有政党、候选人遵守。干净选举的理想，要靠周延完善的制度落实，倘若老是期待政党、候选人自制，很可能一直原地踏步。

干净选举是政治改革的一部份。非竞选的时期，反而更有余裕充放讨论。关心政治的有识之士，不妨登高一呼，号召大家讨论适合大马国情的相关规定，规范所有政党、候选人，真正落实干净选举。