一连3周日在加雅街市集·打里卜公民春联义卖 （亚庇15日讯）打里卜公民小学日前举办己亥年“猪福满满”新春雅集，董教员生齐聚一堂，校方邀请亚庇书艺协会副主席周有才说猪年道豕。





嘉宾与学生合影。

（亚庇15日讯）打里卜公民小学日前举办己亥年“猪福满满”新春雅集，董教员生齐聚一堂，校方邀请亚庇书艺协会副主席周有才说猪年道豕。

广告

周有才为学生讲解“豕”字的由来，“豕”字形从甲骨文至楷书的演变，与其读音演变。此外，猪是后造的形声字，根据《说文解字》“猪”字在秦代以前已经出现。

校友会主席兼副董事长拿督黄志强表示，挥春是优良中华传统文化，增添农历新年欢庆气氛，鼓励学生发扬书法艺术。

校长张贝蒂表示，该校书法组将于来临的3个周日在加雅街市集举行春联义卖，希望民众支持这项活动。

当天嘉宾、董事及教师将一同挥春，学生在该校书法教师张少纶带领之下书写“福”字。

出席者包括该校董事长杨建平、董事刘秀云、张国仁、林日东、亚庇书艺协会主席黄文章、副秘书张诚忠、理事邓百显及查账叶建葳等。