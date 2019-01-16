根据资源社会需求·中专家助沙发展农业 （亚庇15日讯）中国农业大学愿意根据沙巴资源现状和社会需求，按照中国农业发展全球化布局及本着“一带一路”沿线国家的发展意愿，及丝路国家产业发展集团的发展路径，共同合理布局在沙巴的农业发展格局。





中国驻亚庇总领事梁才德（右四）与中国蛋链协会秘书长兼今日头条畜牧主编胡文辉（左二）、丝路国际产业发展集团董事长朱银华（左三）及中国农业大学农业专家马冀教授（左四）合影。

（亚庇15日讯）中国农业大学愿意根据沙巴资源现状和社会需求，按照中国农业发展全球化布局及本着“一带一路”沿线国家的发展意愿，及丝路国家产业发展集团的发展路径，共同合理布局在沙巴的农业发展格局。

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中农业专家访沙

该大学农业专家马骥教授是今日与中国蛋链协会秘书长兼今日头条畜牧板块主编胡文辉，在丝路国际产业发展集团董事长朱银华、副董事长拿督杨忠勇及首席运营长陈建波等的陪同下，前往中国驻亚庇总领事馆拜会总领事梁才德时，发表上述谈话。

梁才德对沙巴能迎来中方最权威的农业大学教授一行人感到高兴。他认为沙巴农业资源丰富、土地肥沃、气候稳定，因此技术和人才上很需要和中国农业大学这样的高等学府建立人才培育通道。

他也期待丝路国际产业发展集团与沙巴农业部及各行业搭建技术合作机制，为沙巴在农业产业的快速提升方面做铺垫及引导。

马骥表示，中国在改革开发40年以来，不断开拓进取、创新农业发展模式及研究农业发展技术，希望在未来与沙巴艺术学院及丝路国家产业发展集团等机构一同推进农业人才教育、人才交流及技术研讨等领域的合作。

“特别是在中高端人才培育工作上，我们希望能逐步建立长期合作机制，为沙巴在农业管理服务方面奠立基础，搭建平台。”

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马骥也表示，中国农业大学及中国蛋链愿意长久地陪伴、一起成长和创造沙巴美好未来，以满足两国两地人民的愿望，创造幸福生活。

也是升兴牧业董事长的朱银华表示，该公司立足沙巴的核心意义是想和社会各界协同发展，共谋未来，公司愿意在现代化农牧业领域服务，将中方更具成熟、更具优势的资源导入沙巴，为各行业的综合发展铺路搭桥，夯实基础。

梁才德：关切沙农业发展

梁才德感谢马骥一行前来拜会，在中马建交45周年之际，希望他们以后多关切沙巴的农业发展趋势，多参与丝路国际产业在农业领域的综合服务，多为沙巴与中方的紧密合作牵线。

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他说，总领馆也愿意携诚相融，共同缔结中沙紧密合作的绿色走廊，为两国两地的农业、旅游、文化及教育综合发展开创美好明天。