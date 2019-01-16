星观点·落实干净公平选举 单凭照片并没有透露太多的信息，照片中的志工的身份及他们所得到的款项的数目及性质，必须得到实质的佐证，口说无凭。

金马仑国会议席因原任国大党议员西华拉治在全国大选竞选期间贿赂选民而被宣判无效必须补选。目前正值补选竞选期间，未料希盟却陷入贿选疑云中。事缘有人拍到一名身穿希盟T恤的女子向一批原住民派发现金，虽然希盟众领袖宣称是向志工付车马费，不是向选民贿赂，并公开该名女子的身份，但是在野党并不买帐，指责希盟持双重标准，双方各执一词。

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对于此事，净选盟2.0表示，根据选举罪行法令第19条文，只要竞选开销不超过20万令吉，在竞选期间向志愿者派发交通津贴，并非一项罪行。此番说词也引起争议。此外，通讯及多媒体委员会彻查上载照片者，也被批评为不专业，此事宜先彻查疑似派钱贿赂的真相，而非急于揪出上载照片的吹哨者。

单凭照片并没有透露太多的信息，照片中的志工的身份及他们所得到的款项的数目及性质，必须得到实质的佐证，口说无凭。

希盟领袖不能单凭单方面说词以洗脱嫌疑，身为执政党，希盟应该以身作则，更专业地处理任何与竞选开销相关的事宜。以这次付款志工车马费为例，希盟必须制定完整的机制和记录，这样一来，志工的身份及得到的津贴，无论数目多少，有无收据，性质为何，一切将可以清楚呈现。再说，如果是津贴，那就必须被记录在候选人竞选开销项目里，并呈交给选委会。

凡选举必定会涉及开销，涉及金钱是敏感的，唯任何事情都必须有更多的资讯佐证。选举犯罪法令第10条文阐明，任何人承诺将给予金钱、贷款、礼物或雇佣予选民，企图影响选民投票倾向将构成贿赂罪。因此，希盟以及参与此次补选的各政党，宜更谨慎处理，特别是涉及金钱。

贿选疑云已有人向反贪会举报，接下来就交由当局彻查，知情者可以提供更多信息助查，不应多做揣测。

与此同时，选委会、反贪会和警方应该密切监督所有候选人及其所属政党的竞选活动，确保没有人违反竞选活动的规则和条例。

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金马仑国席之前因贿选而无效，现在又起贿选疑云，说明落实干净和公平选举还须进一步努力，首先执政党要遏止滥用官方的权力和机制的行为，而反对党也应该与执政党并肩作战，杜绝一切金钱政治活动，加上公民组织的监督，才能竟全功，毕竟落实干净、公平和自由的选举，不是靠口水，而是要靠行动。