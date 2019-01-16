沙菲益：春节快到了·保安单位提高警惕 （亚庇15日讯）首长兼州安全理事会主席拿督斯里沙菲益谕令各保安单位，于农历新年期间提高警惕，预防犯罪事件发生。





首长沙菲益（左）似乎在与州警察总监奥玛讨论沙巴的保安情况。

（亚庇15日讯）首长兼州安全理事会主席拿督斯里沙菲益谕令各保安单位，于农历新年期间提高警惕，预防犯罪事件发生。

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沙菲益表示，在佳节来临之际，很多游客来到沙巴。他敦促所有保安单位，不但是在沙巴东海岸，而是在全州范围内，对来自州内和州外的威胁保持高度警惕，预防犯罪事件发生。

他是今日主持州安全理事会会议后，接受访问时，这样表示。

不解散指挥区

当被问及有人指沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM）将被解散的课题时，沙菲益强调，该机构不会解散，而且目前运作如常。

“我不曾听说这（沙东指挥区将解散）说法。”

他称，上述会议也讨论了一些如何改善和加强沙巴保安的课题。

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另外，他表示，州内阁已经就天灾应对课题展开讨论，并要求气象局及时通知有关水灾和干旱气候的消息。

同时，他表示已经叮嘱各个甘榜的村长以及相关单位共同做好防火措施，确保人命安全。

在场者包括沙巴警察总监拿督奥玛曼马等。



