警妻驾货卡闯祸·连环撞毁2店1车 （山打根15日讯）警察妻子疑驾驶货卡失控，先撞入一间茶室，倒退时再撞停在路旁的轿车，导致轿车往前冲爆服饰店玻璃门。

（山打根15日讯）警察妻子疑驾驶货卡失控，先撞入一间茶室，倒退时再撞停在路旁的轿车，导致轿车往前冲爆服饰店玻璃门。

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这起连环撞事故于今日清晨5时48分，在英达镇一座交通岛附近一排店前发生。

山打根警区副主任阿都法勿警监较后发表文告证实，白色货卡印裔司机是一名警员的妻子。

停在英达镇停车位的轿车被撞后，直冲向前方服饰店。

货卡车头尽毁。

车内男女吓呆

被撞的银色轿车内当时有1男1女，2人被突如其来的横祸吓着，友族男司机下车打算找货卡司机理论，却发现司机已经离开。

目击者亚敏受访时表示，事发时，他正在附近打扫街道，目睹白色货卡失控撞向茶室和银色轿车。

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亚敏说，他看见货卡司机离开，于是趋前一探究竟，发现货卡座位上留下一件有警察（Polis）字眼的荧光外套。

事发后，现场一片狼藉，茶室及服饰店业主损失惨重。茶室铁闸往内被撞开，成大凹状，服饰店的右边玻璃门也被撞碎，店里及店外遍地玻璃碎片。

遭殃的茶室、服饰店负责人及轿车司机皆到警局备案。

有民众发现肇祸货卡内有一件警察荧光外套。

茶室铁闸遭撞毁。

服饰店内遍地玻璃碎。

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肇祸女司机备案

法兹在文告中指出，肇祸女司机已到警局备案，她本身没有大碍，货卡损毁严重。至于案发经过及造成的损失，则有待警方进一步调查。

警方援引1959年道路交通法令第10（疏忽驾驶）条文调查此案。

