2019年THE新兴经济体大学·马大排名进入前20强 英国《泰晤士报》高等教育特刊（THE）公布2019年新兴经济体大学排名；今年我国马来亚大学（UM）表现最突出，排名从去年名列27名上升至18名，提升9个名次进入前20强。

马来亚大学。

（八打灵再也16日讯）英国《泰晤士报》高等教育特刊（THE）公布2019年新兴经济体大学排名；今年我国马来亚大学（UM）表现最突出，排名从去年名列27名上升至18名，提升9个名次进入前20强。

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大马其他公立和私立大学同样表现亮眼，包括国有大学（UTP）从去年第77名上升至第60名，而工艺大学（UTM）则从第101名提升至第86名。

我国今年有11所大学进入榜单，当中8所大学维持在前200强，包括理科大学（USM）、优大（UTAR）、国立大学（UKM）、博特拉大学（UPM）和国能大学（UNITEN）。

《泰晤士报》高等教育特刊编辑艾力表示，大马是今年排名最成功的案例之一，显示我国大学逐步迅速崛起。

惟他强调，大马高等教育必须确保有足够的经费发展，以免无法在全球日益激烈的教育市场竞争。