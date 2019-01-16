鸡肉炒饭RM7.50．鸡肉炒米粉RM8.50．2餐馆这样卖须解释 一碟鸡肉炒饭卖7令吉50仙、一碟鸡肉炒米粉卖8令吉50仙，2家餐馆业者为此物价，被勒令解释售价是否合理。

陈进松检视餐馆的标价。（图：星洲日报）

（亚罗士打15日讯）一碟鸡肉炒饭卖7令吉50仙、一碟鸡肉炒米粉卖8令吉50仙，2家餐馆业者为此物价，被勒令解释售价是否合理。

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吉州贸消部联合多个单位，包括大马公司委员会、卫生局和宗教局，今午到2间印裔穆斯林餐馆进行检查后，发出2封要求解释物价的通告给业者。

店名与注册不符被勒令修正

其中一名业者因悬挂不明内容的爪夷文字画，被宗教局官员勒令取下，以免引起混淆，同时也因餐馆店名与注册名字不符，被公司注册委员会官员勒令修正。

吉打州贸消局执法组主任陈进松在行动后召开新闻发布会时说，当局是援引2016年价格管制及反暴利法令，要求2间餐馆业者在10天内给予解释。

鸡肉炒饭价格高达7令吉50仙，餐馆业者需要解释是否合理标价。（图：星洲日报）



陈进松：炒饭一般售价约RM6.50

他说，业者需要解释根据什么标准制定食物价格，例如解释他们的成本，可加入营运、食材价格等综合因素，以解释有关售价是否合理。

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“一般鸡肉炒饭或鸡肉炒米粉，是6令吉50仙左右，这2家餐馆的价格超出可谓颇多，所以需要给予解释。”

他说，这次联合行动是针对本地人经营的穆斯林餐馆，暂时没有针对泰籍人经营的穆斯林餐馆。

若贴清真标志须遵守规格

询及一些餐馆店名或广告牌有爪夷文的情况，陈进松说，餐馆有爪夷文并没有抵触任何条例，但若有张贴清真认证标志，就必须遵守清真规格。

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他也说，多个部门今日的行动，也是今年第一次展开的联合行动，接下来执法队会到州内各县市进行检查，希望所有餐馆业者都能遵守条例。

另一方面，吉州宗教局首席助理主任（清真食品管理）锡阿兹哈里说，若餐馆有贴清真标志，所有食品包括采购来源，都需要严格符合清真的标准。

“若没有清真标志，我们也会劝请业者提出申请，并会从旁给予协助。”

多个部门联合行动到餐馆检查；右二是陈进松。（图：星洲日报）

宗教局检视爪夷文字画，勒令业者取下（图：星洲日报）