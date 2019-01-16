周成国·张万平．大马可持续退休村的框架 “新的退休年龄是95岁”。首相敦马哈迪在1月10日开玩笑的说，巧合的是，那天也是国际老人日。

“新的退休年龄是95岁”。首相敦马哈迪在1月10日开玩笑的说，巧合的是，那天也是国际老人日。

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当然，人口老化不仅仅是一个笑话——根据联合国的说法，这是一件值得庆祝的事，也是对人性的一种挑战。根据大马国家统计局，2040年后，65岁以上的大马人口将超过15岁以下。要过度到“老龄”社会，我们的时间比英国和德国快了一半。

随着劳动力参与和生产力下降，大马老年人将失去“人口红利”。纳税人变少了，而退休人士变多了，他们却必须依赖单一支付者模式的医疗体系，使国家财政紧张。

根据马大和国大的研究，超过一半的大马老年人是“衰弱前期组”，也就是说，不是体质衰弱但却是高风险群。没有了退休村，他们只有选择居住在家中或搬到养老院。除了住家变得太大，太昂贵和难以维护外，住家往往不符合人体工程学。

马大的一项调查显示，许多大马老年人发现住家现有的浴室不安全。另一方面，养老院好像只适合卧床不起或体弱的人。许多仍然享受独立和积极生活方式的“衰弱前期组”老年人在入住养老院时面临障碍。因此，适当发展退休村可填补房屋市场的空白。

此举将有利于大马老龄化的生态系统。

迄今为止，这个生态系统中被忽视的部份往往是综合退休村。退休村包括一系列专为老年人设计的私人房屋单位。为他们提供共享设施和服务，从24小时随传随到的服务、餐饮和住家维修服务，到一个由工作人员定期组织活动的全方位俱乐部，以增强和维护老年人的福祉。

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不幸的是，大马策划发展局指出，前年大马只有4个退休村。最大的障碍是缺乏适当的监管和政策框架，甚至是退休村的指南。

在大马，可持续退休村在提供“长期照护”方面面临阻碍。一开始，在两个不同的部门下有两项不同的法令——妇女，家庭和社区发展部的1993年护理中心法令和卫生部的1998年私人保健设施及服务法令。两者在监管这些退休村时出现重叠现象。

2018年私人医疗保健设备及服务法令可以减少以上重叠，但卫生部长尚未落实该法令。然而，即使有了这项新法令，也有必要制定明确的指南和监管框架，以让发展商积极参与退休村的发展。

对于投资者而言，退休村往往具有较低的年度回报率和较长的投资回收期。因此，政府必须制定一个直接及可预测的监管环境，以让投资者放心。

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如果2018年私人医疗保健设备及服务法令是关于退休村的综合法令，它应该足够全面，不仅包含上述事项，还包括健康和安全、建筑规划和指南、甚至是消费者保护，以避免依赖目前由不同法令拼凑而成的保护。

事实上，希望联盟在第14届大选宣言中已经承诺“提供补贴和奖掖措施以鼓励建设退休村”。

如果落实一个支援型的监管框架，可持续退休村将通过鼓励独力生活和社会参与来促进健康老龄化，同时确保老年人的基本需求，如安全和适当的营养。如果地理位置能够允许老年人使用公共交通网络，它们将让老年人能够与更多社区进行交流，并提供更多的工作机会，从而减少驾驶的风险和负担。

最重要的是，退休人士从他们的大型房屋“降级”搬到退休村的较小单位，将能够刺激房地产活动，并为年轻家庭释放出更多房屋。退休村可以成为重新培训和创业的中心。谁说共享空间只适合年轻人？