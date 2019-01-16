3航空公司应付游子需求·春节增96趟航班 （亚庇15日讯）国内3家航空公司将在农历新年前后7天，增加共96趟往返国内各地点的航班班次，以应付民众在农历新年期间往返东西马庆祝新年的需求。





大马航空委员会（MAVCOM）首席营运员阿兹米尔再因披露，3间航空公司在农历新年增加航班班次的决定，有助于解决佳节期间机票飙涨的问题。

（亚庇15日讯）国内3家航空公司将在农历新年前后7天，增加共96趟往返国内各地点的航班班次，以应付民众在农历新年期间往返东西马庆祝新年的需求。

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30日至下月12日

3间航空公司分别是亚航、马航及马印航空，他们已答允从1月30日至2月12日期间，合计增加共96趟国内航线班次。

大马航空委员会（MAVCOM）首席营运员阿兹米尔再因今日表示，联邦政府尤其是交通部去年接到众多民众投诉，指佳节期间的机票价格飙涨，指示该局就此事展开研究，探讨解决方案。

机票价涨幅高达5.7倍

阿兹米尔指出，他们希望能透过增加航班班次和引入更多竞争者的方式，让佳节期间的机票价格不至于飙涨太高。

“相较于开斋节和圣诞节，农历新年期间的机票价格涨幅最高，涨幅按照地区介于2.9倍至5.7倍，这也是为何政府要航空公司配合的缘故。”

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阿兹米尔今日在出席大马航空委员会与媒体的一项汇报会上，向记者这么表示。

阿兹米尔披露，亚航已经增加13趟新山往返亚庇的航班班次，马航也增加5趟吉隆坡往返山打根的航班班次。

去年，多名来自东马的国州议员纷纷投诉在佳节期间往返东西马的机票价格惊人，甚至较平日票价飙涨数倍，造成民众无法与家人共度佳节，要求政府解决此事，并建议政府在佳节期间设定机票顶价。

大马航空委员会在去年进行的研究显示，一些班机的机票在佳节期间比平均价格高出数倍。

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研究显示，怡保飞往新山的班机在农历新年期间，比平均价格高出5.7倍、新山飞往诗巫高出4.2倍、新山飞往古晋高出4.2倍、槟城飞往马六甲则是3.6倍、吉隆坡飞往诗巫3.4倍、新山飞往亚庇则3倍。

此外，在开斋节期间，吉隆坡飞往古晋和亚庇则比平均价高出超过3倍。

多数增班是夜机

交通部长陆兆福曾表示，政府拒绝了在佳节期间设定机票顶价的建议，反之，国内3间航空公司同意在佳节多增加特定航线的国内航班，以降低票价。

他说，3家航空公司将在上述佳节期间增加20%的机位，增加的班机大多数是夜晚的班机，即晚上10时或11时之后。

马航飞翼拟推4新内陆航线

龙巴夏 料最快落实

沙巴内陆的龙巴夏有望成为马航飞翼拟议推出4条新乡区航空服务（RAS）航线中，最有机会且最快能落实的衔接地点。

有现成机场只须升级

大马航空委员会首席营运员阿兹米尔再因今日披露，龙巴夏因已具备短距起飞及着陆机场（STOLport）的基本设施条件，足以缩短马航飞翼在开拓此新内陆航线时所需的时间。

他说，联邦政府料会在近期内与州政府就此事会谈，讨论推行此新内陆航线的事宜，惟他们没有对此事设下落实期限，一切按情况而定。

“龙巴夏已有现成的机场，我们只需将之提升至符合所需的要求和标准即可使用……其余3个新内陆航线的机场地点则会在决定后才会公布。”

较其他区更需航空服务

阿兹米尔是在今日大马航空委员会举办的一项媒体汇报会上，向记者这么表示。

他补充，根据该委员会进行的研究显示，龙巴夏较沙巴州内其他地区更需要内陆航空服务，与州内其他地点进行衔接，才建议把龙巴夏设为新航线地点。

马航飞翼在今年1月9日所签署的2019年至2024年航空运输公共服务责任（PSO）协议中，将过去营运的49条沙砂内陆航线，减少至40条航线，当中已包括上述4条新的内陆航线，即沙巴的龙巴夏以及砂拉越的加帛、布拉甲以及弄西叻。

在9条被撤回的航线中，亚庇往返山打根、斗湖和美里；古晋往返美里、民都鲁以及诗巫这6条航线因被视为是商业航班，有其他航空公司提供相同的服务，因而在今年元旦起撤离相关航线。

扩大机场服务品质普查

阿兹米尔指出，内陆航空服务对沙巴及砂拉越的经济成长扮演着重要的角色，让两地和内陆的经济能相互交流，也能让学子能透过航空服务到他处深造。

他也表示，大马航空委员会计划在2020年把现已在吉隆坡国际机场进行中的服务品质普查，延伸至梳邦机场、浮罗交怡机场以及亚庇国际机场。

他相信，透过落实这项普查，能让大马航空委员会及机场管理公司对民众的需求有着更好的了解，也能按照民众的意见改善机场及相关的服务。



