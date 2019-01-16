滤水厂管理合约被中止·Arawira保留法律追究权 （亚庇15日讯）滤水厂管理合约被中止的Arawira有限公司，今日希望州政府能就单方面中止相关合约，给予合理的理由。

（亚庇15日讯）滤水厂管理合约被中止的Arawira有限公司，今日希望州政府能就单方面中止相关合约，给予合理的理由。

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该公司也表示，他们会就州政府单方面中止相关合约所对该公司造成的损失，保留法律追究权利。

州政府是在上月宣布，基于州政府在财政上面对困难，决定中止6间承包州内58座滤水厂管理的外包公司的合约，并在1月15日生效。

政府承诺吸纳逾千员工



州基本设施发展部长拿督彼得安东尼指出，州政府和沙巴水务局会在今日（15日）与该6间公司进行58座滤水厂的管理接管仪式，并承诺会尽数吸纳该6间公司共1335名员工进入沙巴水务局工作。

Arawira有限公司管理层今日在发表的文告中，对州政府在没有说明任何理由的情况下，单方面宣布中止该公司的合约，以及随后的接管方式，感到失望。

该公司认为，接管程序应以专业的方式进行，且在符合接管的标准程序下进行，包括在接管前及当天应进行联合检查、审核及协商，确保双方的权益都得到充分的保障。

“最重要的是，应该就雇员的事宜进行适当的咨询，确保雇员们在法律下的权益不会受到不利的影响。”

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多次与水务局商讨不果

Arawira有限公司是6间合约被中止的公司之一，负责山打根区西加里勿河流与古达米劳河的入水口、水坝及滤水厂的营运与维护工作。

该公司也指出，他们之前已多次与沙巴水务局会面，商讨该公司在特许合约下明确阐明的权利，以及合约被中止的赔偿问题，但却无济于事。

“必须强调的是，自特许权合约生效以来，本公司已完全遵守合约协议下的条款和条件，努力地营运和维护相关滤水厂，确保向相关地区提供持续且符合大马卫生部所颁布的饮用水水质标准的净水供应。”

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该公司也指出，水务局虽然已致函该公司，指示150名员工可继续留在原地工作，但该公司已表明相关员工可自行选择接纳与否相关建议，惟外包工程和工作的员工则不受该公司管理。

“沙巴水务局须为所有留下的员工的生计负责。”

该公司也补充，他们为确保员工的权益受到保障，已在今日早上8时完成滤水厂管理交接工作，并强调不会为日后滤水厂的营运和维护事宜负责。

另2公司移交管理权

此外，另外2间合约同样被中止的公司，即Sahabat Megajuta有限公司及Yuda Water有限公司也在今日刊登通告，告知他们已在今日把斗亚兰、保佛和实必丹县的滤水厂管理权移交予沙巴水务局。

他们表示，尽管不认同州政府决定中止相关合约的决定，但依然会尊重州政府的决定，并确保今日的移交工作能顺利进行。