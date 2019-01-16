陈芳龙．高雅的吸烟人 时代在进步，吸烟者的“社会地位”产生微妙变化，他们自由自在抽烟的空间一再被压缩，在公共场所仰头吐着小烟圈的乐趣也被剥削了！

我不是一个吸烟的瘾君子，但也不排斥他人吸烟。年少时甚至觉得叼着烟斗的形象是十分时尚高雅的，特别是19世纪美国作家马克吐温、提出“相对论”的物理学家爱因斯坦、第二次世界大战亚洲盟军统帅麦克阿瑟将军、二战英国首相丘吉尔、华人世界的文豪林语堂先生，都是烟斗的推崇者；帅气十足，是出了名的“香烟（烟斗）代言人”！心想，当有一天长大了，必当头戴一顶鸭舌帽，口叼烟斗，附庸风雅的过日子！但毕竟与香烟无缘，连闻了人家的二手烟，都还会犯头疼；所以一直没当上高雅的吸烟人。

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记忆里，1990年代以前，吸烟者是群众中的老大，当烟瘾犯了，点烟就抽，根本谈不上高雅！那年代，举凡办公室开会、高级酒店、封闭式餐厅等公众场所，都是烟客的光荣时代;抽烟者最大，有礼貌的，在点烟前还会向您敬个烟；但你不抽他抽！那时连航空公司的班机都辟有吸烟区，后来当航空公司基于安全及其他乘客的健康考量，逐步取消吸烟区，一时间还引起“烟客”罢乘飞机的强烈反弹。不过，也不了了之！毕竟您总不能搭乘邮轮出国吧！

时代在进步，吸烟者的“社会地位”产生微妙变化，他们自由自在抽烟的空间一再被压缩，在公共场所仰头吐着小烟圈的乐趣也被剥削了！在大马，烟客们争取吸烟自主权的最后一道防线与尊严，就剩下“华人茶餐室”和“嘛嘛档”了。每天两瓶啤酒、一杯咖啡、半包香烟，早午晚游走三间咖啡店，摆龙门阵骂政府的人生乐事，就因为茶餐室禁烟，而被剥夺了！

你是否替烟客们想过？当张口批评政府、高谈时局、阔论八卦，这种评论与谈话过程是有持续性而且严肃的！当话题展开，即将进入重心，却犯了烟瘾，这时必须离开茶餐室十尺外点烟；吸罢烟回来，话题早被别人拿走，主角沦为配角，这是多么难过不堪的事！

今年开年，开放式餐馆全面禁烟，副卫生部长李文材先生成了众矢之的，烟民在网路上大肆抨击、义愤填膺，似乎被此有不共戴天的血海深仇！连行动党也都遭了殃，因为这些大叔们忘了他是公正党务边国会议员；也以为他是行动党的“党羽”！视屏上骂人者的行为举止，顿时失去了吸烟人的高雅形象！

禁烟令一开始，不少餐馆抱怨，少了烟客，生意暴跌；我不晓得这是随口说说，还是咖啡店有本身的“云端大数据”做统计？

前两天回乡，咖啡店的生意依旧，烟客们多了新话题。话题中有回忆，回忆当年在台湾念大学时，自在的抽烟，口吐变换烟圈时的无穷乐趣！话题中有委屈，委屈自己抽了几十年的烟，烟客的地位却一路滑落，而且没有东山再起的机会！这种感觉，可以体会，就像我们这些“高雅的喝酒人”，突然有一天面临餐厅、夜店、超市、便利店禁止买酒、喝酒的禁令，日子肯定过得不快活！

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再回头说“禁烟”，其实全球推行公共场所“禁烟令”的国家多不胜数，从防止“二手烟危害”的角度而言，这是好事；毕竟烟草所含的有毒物质对人体危害，早有医学的铁证了。

据统计，大马成年人平均每人每年吸烟539支，世界排名89。比起中国67%的成年男性吸烟，平均每年吸烟1711支，世界排名21，大马是好多了！

为了维护自身的心理尊严和健康，吸烟者何不戒烟呢？戒烟其实很容易，美国19世纪作家马克吐温就说了：戒烟？可容易了，我已经戒了几百次了！这如同戒酒一样，我也戒了几百次了！我个人总觉得，烟与酒难戒，因为他是男人感情的寄托，是灵感的泉源，有时抽烟喝酒，抽得喝得不是烟酒，而是一种莫名的寂寞！不过，为自身健康，新年新气象、新希望，戒烟、戒酒，总得有开始的一天！