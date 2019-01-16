物资太多引发混乱·民众受促停捐旧衣 （亚庇15日讯）必打丹甘榜巴西布迪上周五发生火灾，令76户人家共329人流离失所；灾难过后，来自四面八方的善款与救援物资大量涌入，旧衣服更是堆积如山。





沙巴青年理事会呼吁社会大众为旧衣服进行分类及整理的工作。

（亚庇15日讯）必打丹甘榜巴西布迪上周五发生火灾，令76户人家共329人流离失所；灾难过后，来自四面八方的善款与救援物资大量涌入，旧衣服更是堆积如山。

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设于必打丹民众会堂的临时收容中心，在火灾隔天就获得政府及非政府组织、多个团体及个人捐赠各式各样的救援物资，而旧衣服因为数量过多，只能置放在收容中心外。

灾民挑衣服场面混乱

住在收容中心的灾民就从中衣服堆中挑选合适的衣服，现场混乱不堪。

在场协助赈灾工作的沙巴青年理事会于周日在该会脸书专页，恳求捐助者暂停捐赠衣服，一旦有需要才会再次要求各界捐助。

同时，沙巴青年理事会也呼吁社会大众加入志工行列，为堆积如山的旧衣服进行分类及整理的工作。

在该会号召之下，昨天有逾50名热心人到场协助整理和收拾衣服。

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据必打卡士区州议员办事处官员指出，由于必打丹收集的旧衣服过多，福利局人员已经大量的衣物送到古达邦耳岛甘榜卡拉吉，捐助当地的火灾灾民。

必打丹甘榜巴西布迪发生火灾后，来自四面八方的救援物资如潮水般涌进，旧衣服因为数量过多，只能置放在临时收容中心外。

QSR品牌送温暖

4万捐火灾灾黎

肯德基（KFC）和必胜客（Pizza Hut）经营商QSR品牌控股公司（QSR Brands）加入赈灾行列，捐助4万令吉予必打丹甘榜巴西布迪及古达邦耳岛甘榜卡拉吉火灾灾黎。

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送220盒KFC炸鸡套餐

QSR品牌控股公司董事经理拿督斯里莫哈末阿查哈里今日特别前来沙巴，拜会首长拿督斯里沙菲益阿达，亲自移交4万令吉善款。

阿查哈里今天中午也前往设在必打丹民众会堂的临时收容中心探访灾民，并送上肯德基炸鸡套餐，让灾黎感受人间温情。

肯德基职员共送了220盒炸鸡套餐给灾黎和义工享用，在场接收者有必打卡士区州议员拿督乌达苏莱及必打丹县议会主席哈山马哈里等。

与阿查哈里同行者有肯德基沙巴及砂拉越高级总经理罗友和、QSR品牌伊斯兰教法与清真认证主管莫哈末罗斯兰、必胜客餐厅沙砂区域总经理纳葛萨和营运经理法德利依斯迈等。

于上周五在甘榜巴西布迪发生的火患烧毁55间木屋，造成76户人家共329人流离失所；目前有209人暂住在临时收容中心。

而于周日在古达邦耳岛甘榜卡拉吉发生的火患，烧毁81间水上木屋及2间国小教师宿舍，导致303人痛失栖身之所。

阿查哈里（左二）在乌达苏莱（左）的陪同下，派发肯德基炸鸡套餐予必打丹火灾灾黎。





助灾民重建家园

天灾援助信托基金拨3万

副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝指出，国家天灾援助信托基金确定拨款3万令吉，援助必打丹甘榜巴西布迪火灾灾黎。

刘静芝表示，也是我国天灾管理委员会主席的副首相兼妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎告知，国家天灾援助信托基金将会发放拨款，以帮助灾民重建家园。

“估计必打丹区国会议员办事处明天会接到拨款，由必打丹区国会议员阿旺胡赛尼负责与州福利局合作处理和分配。”

她今日联同阿旺胡赛尼、必打卡士区州议员拿督乌达苏莱、里卡士区州议员陈历发及必打丹县议会主席哈山马哈里等前往设在必打丹民众会堂的临时收容中心探访灾民后，这么表示。

同时，刘静芝欣见众多政府官员、非政府组织及公众关心火灾灾民，捐献大量赈灾物资和善款，协助灾民渡过难关。

其中阿旺胡赛尼也以身作则，动用国会议员基金捐献5000令吉予灾民。

她也说，目前必打丹的赈灾物资相当充足，多出的物资已获安排到古达，以帮助邦耳岛甘榜卡拉吉水上木屋的火灾灾民。