大宝森“金辇”回程．取道日本横街转入牛干冬 今年的大宝森节与往年一样，将会有“金辇”及“银辇”出游，而金辇22日下午开始回程时，不像以往会经过整条的新街（Campbell street），而是在进入新街后取道日本横街（Cintra Street）转入牛干冬（Chulia Street），然后在小印度绕一圈后回到皇后街。

普巴卡然（左起）、苏达然莫迪、拉玛沙米、拉玛占德兰及苏仁塔然，宣布大宝森节回程的路线有改变。（图：星洲日报）

（槟城15日讯）今年的大宝森节与往年一样，将会有“金辇”及“银辇”出游，而金辇22日下午开始回程时，不像以往会经过整条的新街（Campbell street），而是在进入新街后取道日本横街（Cintra Street）转入牛干冬（Chulia Street），然后在小印度绕一圈后回到皇后街。

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20日出游

槟州印裔宗教协会（Lembaga WakafHindu）首席执行员拿督拉玛占德兰今日在槟州第二副首长拉玛沙米的陪同下，在新闻发布会上说，基于在经过新街时已是清晨时分，而新街在清晨时分较冷清的，因此他们决定将路线改至较热闹的牛干冬。

“在小印度绕一圈是应当地的商家要求，希望金辇可经过该处的每一条街。”

他说，今年金辇出游的时间将在节日前一天（20日），早上6时从皇后街出发，而银辇将会在7时出发，相差一个小时，在出游及回程时将会分阶段封路。

拉玛沙米：金辇比以往大

拉玛沙米说，今年已是金辇第3年出游，在善信的要求及有人的捐助下，金辇将会比以往大一些。他说，他们已停止使用动物（牛）拉动金辇，改由善信抬着。

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“基于大宝森节当日也是一些州属的公共假期，而且是一连3天的假期，我们预计吸引150万人次参与庆典，在庆典游行中所收集到的款项将用以捐助贫寒的学生。”

出席者有槟州印裔宗教协会秘书苏仁塔然、皇后街的兴都庙主席苏达然莫迪及财政普巴卡然。