银辇游行单位：方便通行．勿在新街停车 配合即将来临的大宝森节游行，银辇游行单位则呼吁新街（Campbell street）一带的市民，于银辇回程当晚，即1月22日晚上至翌日清晨，避免停车在新街，以方便游行队伍通行。

纳拉雅南说，根据档案资料，银辇是于1894年从南印度引进槟州。（图：星洲日报）

（槟城15日讯）配合即将来临的大宝森节游行，银辇游行单位则呼吁新街（Campbell street）一带的市民，于银辇回程当晚，即1月22日晚上至翌日清晨，避免停车在新街，以方便游行队伍通行。

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瀑布路纳都哥泰依遮蒂亚尔兴都庙（Nattukkottai Chettiar）管理信理员A.纳拉雅南今日也在新闻发布会上说，由于新街道路相当狭窄，若道路两旁皆停放车辆，庞大游行队伍将寸步难行。

此外，他说，停放在唐人街姆鲁甘庙前的银辇，将在大宝森节前夕（1月20日）清晨7时出游，与清晨6时就启程的金辇相隔一小时。

强调会妥善照顾牛只

根据他从相关档案所取得的资料，银辇是于1894年从南印度引进槟州的。

“而传统上，神辇是由牛来拉动的，但我们会确保不让牛只负担过重，游行期间会替换牛只，确保它们不会疲劳。”

他驳斥指有虐待牛只的传闻，强调庙宇单位会妥善照顾牛只，也尊重动物。

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纳拉雅南说，银辇游行队伍预计20日午夜便可抵达瀑布路纳都哥泰依遮蒂亚尔兴都庙，而在大宝森节当天，也会移交捐款给福利团体及淡小，共有4个单位受惠；银辇将在1月22日晚启程回返唐人街姆鲁甘庙。