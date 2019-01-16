肯雅酒店区遭枪手袭击‧至少15人死 已发现15具尸体，其中11具是肯雅人、1具美国人及1具英国人，另外两具没有携带身份证明文件，未能确认国籍。

（图：法新社）

（内罗毕16日讯）肯雅首都内罗毕一个建筑群在当地时间周二（15日）下午遭一班枪手控制，造成至少15人死亡。当地政府派出警员及反恐部队到场与对方驳火，现场传出爆炸及枪声。肯雅内政部长宣布，袭击现场已得到控制。

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截至当地时间周三（16日）凌晨1时（大马时间今早6时），已发现15具尸体，其中11具是肯雅人、1具美国人及1具英国人，另外两具没有携带身份证明文件，未能确认国籍。

肯雅内政部长马蒂安吉当地时间周二深夜宣布，袭击现场已得到控制，所有建筑物已得到保护，已疏散数十人，安全部队仍在“扫荡”，但他没有交代袭击者的行踪。

中国驻肯雅大使馆表示，暂未收到中国人在袭击中伤亡消息。

当地时间周二下午3时左右，几名枪手袭击了DusitD2建筑物内一间酒店及办公大楼，武装组织“索马里青年党”承认发动袭击，这组织在3年前袭击肯雅驻索马里一个军事基地，造成约140名士兵死亡；2013年9月他们亦袭击过内罗毕的西门购物中心，造成最少67人死亡。（香港明报）