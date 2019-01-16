贩毒集团租德士运毒·送货上门遭逮捕 贩毒集团租德士轿车贩运毒品，结果在送货上门时遭早有部署的警方逮捕，并起获一公斤冰毒。

（八打灵再也16日讯）贩毒集团租德士轿车贩运毒品，结果在送货上门时遭早有部署的警方逮捕，并起获一公斤冰毒。

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沙登警区主任依斯马迪助理总监指出，警方依据情报，于前天晚上8时30分，在史里肯邦安怡观园一间酒店附近逮捕两名年龄介于30至40岁的本地男子，并起获1公斤冰毒。

“2名嫌犯分别驾驶1辆ALZA及1辆德士到酒店准备送货给客户，警方闻讯而至将他们一网成擒。”

依斯马迪指出，调查显示，两名嫌犯尿检对毒品产生阳性反应，初步相信他们在沙登地区已活跃超过6个月，皆有毒品前科，警方相信两人的毒品供应来源来自雪州。

“警方相信两名被捕嫌犯与一些大贩毒集团有联系，目前还在追查他们是否有其他党羽；警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案，并将两人延扣5天至本月21日助查案件。”

另一方面，警方也于昨日下午4时30分，在沙登大学岭逮捕1名36岁本地毒品拆家，起获1辆哈雷戴维森（Harley-Davidson）机车。

依斯马迪指出，被捕嫌犯涉嫌在沙登地区贩卖毒品，警方是援引1985年危险毒品法令（特别防范措施），将他逮捕归案调查。