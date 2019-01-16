刘惟诚·言论自由和马来统治者
你想，以前学生对老师可是敬畏有加，老师走后面没人敢走前面，现在的学生倒是把老师当朋友，做作业还可以讨价还价。
由于是建国史上第一遭，国家元首苏丹莫哈末五世宣布退位，一度引起国人震惊，再加上事发突然、没有先例，引起人们议论纷纷。当然，随着身体抱恙的彭亨州原任苏丹阿末沙，宣布将王位传给摄政王东故阿都拉，让彭州能够按着原有的顺位传统，在本月杪接任国家元首一职，令马来统治者理事会可在保障国家皇宫继承传统的前提下，避免提早挑选和册立柔州苏丹依斯干达为元首，而原任副元首，即霹州苏丹纳兹林沙，预料也将继续获得委任，确保职权移交更平稳。
新任元首的人选逐渐明朗化，也让有关议题告一段落。尽管苏丹莫哈末提早退位的动机至今未明，但对我而言，这已经不再重要，因为我们还有更重要的议题需要关注。对，就是有关马来统治者和言论自由的议题。在元首宣布退位之后，警方援引煽动法逮捕了三位在脸书出言诋毁马来统治者的网民，而此事也引起首相署部长刘伟强的关注，甚至一度提出立法对付冒犯马来王室者的建议，以维护王室的尊严与地位，进而让舆论出现警方是否在侵害言论自由的争辩。
是的，在网络盛行的时代，人们掌握了讯息发送权，在传递讯息方面已不在处于被动状态，而这种讯息接收方式的变化，已经让现代人养成对自由与平权的追求，因此对付诋毁马来统治者的网民，对他们而言，是守旧又很有阶级之分的。当然，对我而言，这种观念只能算对一半。何解？首先，自由和平权已是现代人的生活方式，再加上讯息技术的普及，人们对不同阶级的社群之间的讯息距离越来越小，也让两者之间的界限越来越模糊，所以很容易不分轻重地随口冒犯。
你想，以前学生对老师可是敬畏有加，老师走后面没人敢走前面，现在的学生倒是把老师当朋友，做作业还可以讨价还价。
这就是现代人对自由与平权的追求，既是趋势，也是潮流，若将所有批评统治者的言论，以诋毁王室尊严的罪名一概论之，确有背离潮流之意。当然，凡事都有两面，这种对平权与自由的追求和观念，倒也造就了现代人不太懂得“好好说话”，有事乱骂、乱酸，除了不喜讲理，更不愿听理，所以容易踩到言论地雷，结果，轻则变红人，重则变囚人。
所以有时，我确实希望有人能适当地得到教训，确保自己能从中体悟言论自由的界限，只要人们在提出批评时尊卑有礼、方向明确，而不是无的放矢、胡言乱语，甚至冒犯王室主权、宗族权和继承权的忌讳，其他具建设性的批评，只要能“好好说”，是可以被接受的，因为统治者毕竟是大马宪政体制的重要基石，象征着国家主权、联邦体制和各州地方主权，只有宪法凌驾在其之上，因此尊重统治者，和自由、平权是两回事。
你或许会气急败坏，说在统治者面前没言论自由。言论自由的定义，向来是很有争议的。
尽管全球司法界没共识，但一般人对美国司法系统在经过判例累积后所延伸出来的“双阶模式”
（Two-Level Model）接受度较高。在美国司法系统内，言论被简单地区分为高、低两个价值层次，只要言论是“猥亵、粗俗、诽谤、侮辱或挑衅，未涉及任何思想及意见之表达，既无任何社会价值，也冲击社会秩序及道德规”都一概视为低价值层次，不受美国宪法第一修正案保护。
这一套，虽然是美国的，但放诸四海皆准，不只是对统治者，对政治、种族，甚至是宗教议题，都可以按此定义来确保自己的言论是“安全”且有“建设”的。我国政权出现更替后，言路相对开放，而网络的便利更让民间极为热衷议论、批评政策，舆论市场已今非昔比，因此政府有必要着手修订煽动法，对第3（1）条文内的煽动企图，包括针对统治者、政府的言论内容做出更仔细的定义，确保民众透过言论热衷“议政”之时有法可依（当然，能直接废除煽动法是更好的）。
(星洲日报／纯粹诚见·作者： 刘惟诚·私立大学讲师)
文章来源：
星洲日报／纯粹诚见·作者： 刘惟诚·私立大学讲师·2018.01.16
刘惟诚·言论自由和马来统治者
由于是建国史上第一遭，国家元首苏丹莫哈末五世宣布退位，一度引起国人震惊，再加上事发突然、没有先例，引起人们议论纷纷。当然，随着身体抱恙的彭亨州原任苏丹阿末沙，宣布将王位传给摄政王东故阿都拉，让彭州能够按着原有的顺位传统，在本月杪接任国家元首一职，令马来统治者理事会可在保障国家皇宫继承传统的前提下，避免提早挑选和册立柔州苏丹依斯干达为元首，而原任副元首，即霹州苏丹纳兹林沙，预料也将继续获得委任，确保职权移交更平稳。
新任元首的人选逐渐明朗化，也让有关议题告一段落。尽管苏丹莫哈末提早退位的动机至今未明，但对我而言，这已经不再重要，因为我们还有更重要的议题需要关注。对，就是有关马来统治者和言论自由的议题。在元首宣布退位之后，警方援引煽动法逮捕了三位在脸书出言诋毁马来统治者的网民，而此事也引起首相署部长刘伟强的关注，甚至一度提出立法对付冒犯马来王室者的建议，以维护王室的尊严与地位，进而让舆论出现警方是否在侵害言论自由的争辩。
是的，在网络盛行的时代，人们掌握了讯息发送权，在传递讯息方面已不在处于被动状态，而这种讯息接收方式的变化，已经让现代人养成对自由与平权的追求，因此对付诋毁马来统治者的网民，对他们而言，是守旧又很有阶级之分的。当然，对我而言，这种观念只能算对一半。何解？首先，自由和平权已是现代人的生活方式，再加上讯息技术的普及，人们对不同阶级的社群之间的讯息距离越来越小，也让两者之间的界限越来越模糊，所以很容易不分轻重地随口冒犯。
你想，以前学生对老师可是敬畏有加，老师走后面没人敢走前面，现在的学生倒是把老师当朋友，做作业还可以讨价还价。
这就是现代人对自由与平权的追求，既是趋势，也是潮流，若将所有批评统治者的言论，以诋毁王室尊严的罪名一概论之，确有背离潮流之意。当然，凡事都有两面，这种对平权与自由的追求和观念，倒也造就了现代人不太懂得“好好说话”，有事乱骂、乱酸，除了不喜讲理，更不愿听理，所以容易踩到言论地雷，结果，轻则变红人，重则变囚人。
所以有时，我确实希望有人能适当地得到教训，确保自己能从中体悟言论自由的界限，只要人们在提出批评时尊卑有礼、方向明确，而不是无的放矢、胡言乱语，甚至冒犯王室主权、宗族权和继承权的忌讳，其他具建设性的批评，只要能“好好说”，是可以被接受的，因为统治者毕竟是大马宪政体制的重要基石，象征着国家主权、联邦体制和各州地方主权，只有宪法凌驾在其之上，因此尊重统治者，和自由、平权是两回事。
你或许会气急败坏，说在统治者面前没言论自由。言论自由的定义，向来是很有争议的。
尽管全球司法界没共识，但一般人对美国司法系统在经过判例累积后所延伸出来的“双阶模式”
（Two-Level Model）接受度较高。在美国司法系统内，言论被简单地区分为高、低两个价值层次，只要言论是“猥亵、粗俗、诽谤、侮辱或挑衅，未涉及任何思想及意见之表达，既无任何社会价值，也冲击社会秩序及道德规”都一概视为低价值层次，不受美国宪法第一修正案保护。
这一套，虽然是美国的，但放诸四海皆准，不只是对统治者，对政治、种族，甚至是宗教议题，都可以按此定义来确保自己的言论是“安全”且有“建设”的。我国政权出现更替后，言路相对开放，而网络的便利更让民间极为热衷议论、批评政策，舆论市场已今非昔比，因此政府有必要着手修订煽动法，对第3（1）条文内的煽动企图，包括针对统治者、政府的言论内容做出更仔细的定义，确保民众透过言论热衷“议政”之时有法可依（当然，能直接废除煽动法是更好的）。
(星洲日报／纯粹诚见·作者： 刘惟诚·私立大学讲师)
文章来源：星洲日报／纯粹诚见·作者： 刘惟诚·私立大学讲师·2018.01.16