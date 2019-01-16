李发联．寻访古早味留住乡愁 小地方工作机会不多，许多年轻乡民为了生活、中学毕业或受高等教育后，多往城市发展，寻找自己的一片天。

小地方工作机会不多，许多年轻乡民为了生活、中学毕业或受高等教育后，多往城市发展，寻找自己的一片天。

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而家乡还是家乡，没多大改变，家人在乡下或甘榜，游子们一年难得回几次。还好现今交通较以前方便了，有廉价航空公司、电动双轨火车、南北大道，随时都可回家。

游子回家探访家人后，首要任务必会找寻解乡愁美食，尤其是那些家传了两代、三代的古早味。但岁月不留人，许多古早味美食因年轻人不接班，许多都失传了，家乡美味美食的记忆也越来越模糊了。

最近配合报馆的食游银州系列，走访了吉辇县角头、巴里文打、峇眼色海，最后一站瓜拉古楼，以把隐藏在各角落的古早味美食刊予报端，除了唤许多游子回乡的心动，也吸引了多外地食客，涌入小镇寻美食。

一些读者甚至是拿着报纸，莅临小镇住进民宿，慢慢一档档品尝的。这也是人生一大乐事，尤其是退休者，有活动、心动、运动、感动、嚼动，慢步享受生活。

从事饮食业者，除了对处理食物的热忱，还要有能接受意见及改进的态度，老实说，一个行业，尤是饮食业者，工作繁多，一人做吃，全家都忙，多属家庭事业，小地方人客不多，发展空间有限，能默默从事数十年，耗尽一生精力，为广大食客提供热腾腾美食，传承的不只是食物的美味，更是默守着传承者的角色。

我与多位古早味美食业者闲聊，从他们的口中，所把持的精神就是用心，从事饮食业一定用心、专心，还要喜悦的精神。

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一位老师傅，站在火炉前挥动舞着锅铲超过50年，那一份专注与能量，带给他生命的火花。他有说起，一旦休息在家，真的感觉浑身不自在，可见他早已把饮食事业生活化了，开工的日子，一拿起锅铲，他感觉那一份的实在感，毕竟，他为食物奉献了50年，食客也对老师父有敬意。

我也看到一些第二代、第三代，能以较新的管理手法，为古早味注入新的元素，加强包装、饮食环境、行销与宣传，让上辈留下的手艺加以发扬。

从事饮食业，食材很重要，地方特色美食离不开当地的特产，渔村离不开海鲜，新村或小镇也有不同传统美食，只要不怕吃苦，用心去做，总会做出一番成绩。

不论是新业者或老业者，食物不分国界、种族、籍贯，在大马就是看到这么多的多元美食，但最重要是食物要干净、环境要整济，价钱要合理。

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有许多人总喜欢到处去吃，但食物再怎么美味，也比不上妈妈煮的一碗清粥小菜，游子们想念家乡的美食，也不要忘了妈妈的好味道，记得常回乡，探访家里的长辈，传承妈妈的手艺，不论是糕点、小菜，这些都是暖心美食。