李馨君．2019新年随笔 最近和孩子散步时，巧遇到一只小母狗，大约2个月左右，正在路边寻找食物，见到我和孩子就一直环绕着我们，和孩子追逐。我8岁的小儿子一直都喜欢小动物，虽然小狗长得瘦小也不漂亮，身上还带着伤痕和可能还带着寄生虫，可是孩子心眼里见到的是可爱活泼的生命。

最近和孩子散步时，巧遇到一只小母狗，大约2个月左右，正在路边寻找食物，见到我和孩子就一直环绕着我们，和孩子追逐。我8岁的小儿子一直都喜欢小动物，虽然小狗长得瘦小也不漂亮，身上还带着伤痕和可能还带着寄生虫，可是孩子心眼里见到的是可爱活泼的生命。

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小狗一路跟随到家，结果我们就决定把它收养。随后，匆匆忙忙带着小狗到宠物店购买狗粮、笼子和日常用品。孩子们整个过程中都笑嘻嘻地去学习和了解如何帮小狗洗澡，如何照顾这一个家里新成员──幸运之花（Luckiest）。

由于小狗身上还没完全处理完善，第一晚被关在笼里。一离开孩子，小狗开始哭闹，孩子们心里也难过了一晚。第二天，我就接到邻居的反应。他说：“为什么要带野狗来养？我去买一只名狗给你。”

我非常抱歉，也能理解小狗哭闹影响睡眠。但，邻居的这一句话困惑了我，难道名狗就不会哭闹？

过了几天，孩子带着小狗去打疫苗，好不开心！在兽医诊疗所里，遇到了其他养狗的家庭。其中一位先生，兴致勃勃地走过来想说看看可爱的小狗。

但，一见我们家的是菜狗就马上带着他的小狗带开，之后一家人对着我家人上下打量，对孩子摇摇头，对孩子说菜狗很不听话，应该养名狗。

小儿子在事后问我，：“妈妈，为什么那位叔叔说我们不应该养Luckiest?”我回答说：“我相信因为叔叔不认识Luckiest,不然他一定也会和我们一样觉得有Luckiest是一件很幸运的事。”

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这些事情纯属偶然，还是一个社会现象的一角？

生命的贵贱是凭着外表、名牌、身份阶层、家境贫富、面子书的赞？

我们希望传达给下一代的价值观是以貌取人、以财富来评估善恶、以社交网络来衡量幸福？然后，不解为什么当下的青少年都只向财富看齐，藐视教育和文化。

在2019年里，您希望能传递给孩子最珍贵的是生命吗？

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（作者为情绪和关系专家，认证心理治疗师及大脑反馈训练师）详情联络李馨君心理辅导师：热线号码：012-4982192脸书：https://www.facebook.com/SEED.Lifeskills/小启：李馨君网上开讲亲子教育《您有问题，我有答案》系列开始了，想要了解更多情况，可在Youtube搜索《您有问题，我有答案》。