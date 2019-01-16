“风云计划”培训人？李凯伦：无中生有 面对自己被香港《大公报》扣上“风云计划”培训人，甚至是“大马黄之锋”的帽子，马章武莫州议员李凯伦大感啼笑皆非，并强调自己从来不曾与风云计划领导之一的“占中”发起人戴耀廷有任何交往。

马章武莫州议员李凯伦。

（槟城．大山脚16日讯）面对自己被香港《大公报》扣上“风云计划”培训人，甚至是“大马黄之锋”的帽子，马章武莫州议员李凯伦大感啼笑皆非，并强调自己从来不曾与风云计划领导之一的“占中”发起人戴耀廷有任何交往。

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他说，这些根本是《大公报》无中生有，乱扣帽子。

《大公报》在昨日的一篇文章中声称李凯伦上星期假借出席论坛的名义，与香港籍妻子刘嘉美在香港逗留期间密会风云计划的戴耀廷等人，目的是戴耀廷一旦被判入狱，风云计划的参与者可借用旅游的名义到马来西参与政治培训，为今年11月的香港区议会选举做好准备。

李凯伦否认自己曾与戴耀廷会面，今次到香港出席论坛纯粹是分享过去5年担任州议员期间，在民间推动的人民参与计划，例如“我的金钱，我作主”等，以民众的角度和看法为出发点，把选区拨款用在真正利民的计划上。

他昨天获悉自己成为《大公报》的撰稿对象后，立刻在脸书专页向（香港社运青年领袖）黄之锋“道歉”，因为自己年过40，竟然被香港媒体形容为“大马黄之锋”，觉得非常尴尬，希望黄之锋不要介意。

“这篇是我见过最有想像力的报道！写的人不是记者，是编剧吧？如果‘编剧们’想拍照，下次可以直接来跟我说，我可以站好让你拍个够，跟踪偷拍太辛苦你们了，拍的角度也……不太好看。”

他今天在选区出席活动后接受本地媒体访问时说：“这次的香港之行也没有如《大公报》所说的密会戴耀廷、新妇女协进会执委何芝君或立法会议员区诺轩，我也是交流会当天才认识另外2名主讲人。”

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由于《大公报》提到风云计划的将到槟城研究院参与培训，李凯伦昨天接到槟城研究院的一名友人来电询问，对方已接受他的解释。

《大公报》把其中一名主讲人湾仔区议员杨雪盈形容为风云计划培训班导师，另一名主讲人是“社区前进”旺角东社区干事林兆彬。

李凯伦本月10日抵达香港，12日参与马港两地青年从政者的“社区充权”交流会，主要是分享个人参与经验和社区经营。

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李凯伦说，这是一场公开的交流会，一名主讲人还在脸书全程直播交流会。

他没想到这种温和且有建设性的讨论会，也可以被扣上“港独”帽子，让他对香港的言论自由感到担心。同时质疑“社区营造”和“青年从政”都要被说成阴谋，那确实令人唏嘘。

由于曾在香港的亚洲学生会（ASA）工作三年，加上妻子又是香港人，他坦言已把香港当作另一个家。在学生会的工作经验也启发他对社会运动的认识，返马后积极参与社运，后来投身政治。

“因为对香港的认识和了解，我也经常留意与香港有关的新闻和事件，虽然我与戴耀廷没有私交，也没人引荐过我们俩，但是，我常常在媒体上见到他，知道他的存在。”