首长：槟水费检讨提案．减少家用水补贴 槟州首席部长曹观友说，槟州水供机构已向国家水务委员会（SPAN）提交水费检讨提案，明日他会发文告说明槟城在过去10年调整了几次水费。

罗斯里（左起）陪曹观友移交慈善金给邝强安和玛德琳后，和查基尤丁、法力占和卢玛丽合照。（图：星洲日报）

（槟城15日讯）槟州首席部长曹观友说，槟州水供机构已向国家水务委员会（SPAN）提交水费检讨提案，明日他会发文告说明槟城在过去10年调整了几次水费。

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他说，此提案旨在减少对家用水的补贴，及增加从商用水取得的收入，用以资助策划推展的水供工程。

槟平均水费比全国低116%

“值得注意的是，在这项提案中，槟州水供机构会继续给槟州家用水补贴，但补贴金额会有所减少。”

他今午出席槟州发展机构举办的圣诞节和2019新年庆典后，在新闻发布会上说，槟水供机构没有计划实施配水，制定的计划也是为了避免配水，这是为了槟州176万人民及所有在槟城运作的生意着想。

他说，目前槟州平均的家用水费是每1000公升32仙（每月首3万5000公升），此收费应该被检讨，因它相比全国每1000公升69仙的平均价，低了116%。

在槟州以外，在此家用水组别的水费价格，介于每1000公升52仙的登嘉楼至每1000公升1令吉31仙的柔佛。

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这意味着，在每个月首3万5000公升的家用水费，柔佛人比槟城人多缴付了310%的水费。

杰瑟尼：需资金推展供水计划

槟水供机构首席执行员拿督杰瑟尼说，该机构在2017年及2018年供家用水费的补贴达1亿6320万令吉，比该机构每年3000至4000万令吉的盈收更高，这种补贴无法持续。

他说，该机构需要充足的资金，以在今年至2021年期间，推展以下这些供水工程计划：1.1200毫米北海——槟岛双管海底水管（第3条双管海底水管）2.霹雳河生水输送计划（SPRWTS）3.提升现有所有的滤水厂、水库及泵站4.铺设新水管/替换水管5.非收益水（NRW）管理他说，推展这些计划旨在确保槟州供水的可持续性及安全性，以及直到2050年的“无配水”政策。

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他说，家庭用户供水补贴在1973年便存在，如今已高到不堪负荷，一旦检讨水费的提案通过，该机构可降低20至30%的家用水费补贴，就可不再依赖州政府借贷。

曹观友在活动上移交各1500令吉慈善基金给伊甸残障服务中心与槟城济世之家，由2单位负责人邝强安与玛德琳接领。

出席者有槟州发展构总经理拿督罗斯里、槟州第一副首长查基尤丁、州秘书法力占及槟州行政议员佳日星。