槟总警长达威甘退休．纳仁纳沙卡兰接任 槟州总警长拿督斯里达威甘今日正式退休，离开已服务了34年的警队，继任者为原任武吉阿曼警察总部行政局（培训）副总监拿督纳仁纳沙卡兰。

达威甘（左起）在旺阿末见证下，移交代表职权的权杖予纳仁纳沙卡兰。（图：星洲日报）

（槟城15日讯）槟州总警长拿督斯里达威甘今日正式退休，离开已服务了34年的警队，继任者为原任武吉阿曼警察总部行政局（培训）副总监拿督纳仁纳沙卡兰。

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全国刑事调查总监拿督斯里旺阿末今日到槟州警察总部见证槟总警长职权移交仪式，并希望纳仁纳沙卡兰能延续达威甘在槟州达成的高成就。他也代表全国总警长丹斯里弗兹和警队祝福达威甘退休愉快。

颁褒扬奖状给12组织代表

纳仁纳沙卡兰说，达威甘在槟州成就高，包括推介拥脸部辨识系统的电眼系统、罪案率下降等。他会秉承全国总警长的4项革新目标和延续达威甘的成就。

达威甘说，槟警去年提控123名私会党员上庭。在毒品罪案方面，去年逮捕1927名嫌犯，起获总值1亿9470万的各类毒品，并充公2380万令吉的财物。

“交通罚单方面，槟警去年收回1430万令吉的罚款，比前年增加83%。”

达威甘也颁发褒扬奖状给州内12个组织的代表，包括43名记者。

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达威甘和夫人柯慕蒂在槟警队的欢送下乘车离开槟州警察总部。（图：星洲日报）