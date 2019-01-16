5.70→6.00→6.30令吉 雪兰莪实业全购价再上调 以主席潘斯里张竹友为首的大股东，二度调高雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）私有化价格，最新的每股6令吉30仙出价比当初高了60仙或10.53%。

（吉隆坡15日讯）以主席潘斯里张竹友为首的大股东，二度调高雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）私有化价格，最新的每股6令吉30仙出价比当初高了60仙或10.53%。

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无意维持上市地位

大股东计划通过选择性削资和回退计划私有化雪兰莪实业。完成资本回退计划后，大股东无意维持该公司上市地位。

雪兰莪实业透过文告指出，张竹友旗下Kayin控股和相关人士决定上调私有化价格至每股6令吉30仙，较2018年10月24日计划提出时的闭市价、5日和一个月成交量加权平均市价分别高出55.17%、55.24%和51.10%。

根据最新计划，调整私有化价格后，雪兰莪实业先派发3亿8209万3338令吉红股，再透过资本回退计划退回6亿8776万8008令吉，完成资本回退后，总股本将降至2亿3969万6259令吉。

2018年10月，雪兰莪实业大股东声称考量当前产业投资与发展环境暗淡，决定向董事部献议进行选择性削资和回退每股5令吉70仙的私有化计划。稍后，献购方在12月将资本回退价格调高至每股6令吉。

股价4个月内涨42%

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自私有化计划提出以来，该公司股价就节节走高，最高一度涨至5令吉78仙，对比私有化提出前的4令吉零6仙股价，4个月内涨幅高达42.36%或1令吉72仙。

今日闭市，雪兰莪实业扬32仙，挂6令吉零7仙。