亚洲杯‧巴勒斯坦等候裁决‧卫冕冠军澳洲出线 仅得2分的巴勒斯坦还要等待后面4个小组的比赛结果，只有4支最佳小组第3可搭上16强列车。

澳洲的罗基奇( 右)周二在亚洲杯足球赛B组最后一轮补时建功，助澳洲以3比2险胜叙利亚，以副盟主资格闯进16强。（图：美联社）

（阿布扎比16日综合电）寻求卫冕的澳洲，昨日在亚洲杯足球赛B组中靠罗基奇在最后1分钟的爆射，助该队以3比2险胜叙利亚，以副盟主晋16强。

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提前锁定小组第1的约旦0比0战平巴勒斯坦，7分拿下盟主晋级，首轮输球的卫冕冠军澳洲3比2力克叙利亚后3战2胜1负积6分，以小组第2的身份出线，而巴勒斯坦得2分居第3，叙利亚仅得1分无缘16强。

仅得2分的巴勒斯坦还要等待后面4个小组的比赛结果，只有4支最佳小组第3可搭上16强列车。

袋鼠国补时绝杀叙利亚

在澳叙之战，前25分钟叙利亚攻势很猛，顶住了叙利亚的狂攻之后，澳洲开始扳回了局面，第41分钟，马比尔禁区外打出一脚漂亮的弧线，澳洲1比0领先。但两分钟之后，叙利亚迅速扳平比分，他们在前场反抢成功之后，赫里宾在禁区中央获得机会，头顶脚踢两次射门，1比1。

下半场澳洲优势更大，第54分钟，澳洲伊科诺米季斯的射门在门线附近被叙利亚后卫钩出，但皮球已经整体越过门线，2比1，澳洲再度领先；第79分钟，叙利亚又获得点球机会，索马稳稳将球打进，2比2，场上再度回到平局。

此后，尽管体能透支，叙利亚还是全力进攻，而澳洲伺机反击，终于在补时第3分钟，罗基奇的爆射敲定了最后的比分，3比2。

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另外一场比赛，提早出线的约旦换了很多球员，但巴勒斯坦始终无法敲开对手大门，只能迎来0比0的结果。

今晚，亚洲杯将进行C组和D组的4场比赛，其中中国与韩国争夺C组盟主，吉尔吉斯与菲律宾争抢最佳第3出线，而伊朗和伊拉克则争D组盟主，越南与也门争最佳第3出线。

沙斗卡日战乌争盟主

明日还有最后两组E组和F组的最后一轮争夺，其中，双双已提前出线的亚洲传统强旅沙地阿拉伯将与2022年世界杯东道主卡塔尔，上演E组盟主之争。

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而近7届亚洲杯共4次捧杯的日本，则在F组最后一轮硬碰乌兹别克，力争小组第1。