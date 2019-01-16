太平武吉干当爆发狂犬症．捕捉流浪狗家犬种疫苗 继2017年7月十八丁发生狂犬症后，太平古打区的斯里古打花园如今也爆发狂犬症，造成太平及武吉干当沦陷成为疫区。

在太平仍然可以见到野狗出没。（图：星洲日报）

（霹雳．太平15日讯）继2017年7月十八丁发生狂犬症后，太平古打区的斯里古打花园如今也爆发狂犬症，造成太平及武吉干当沦陷成为疫区。

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太平及周遭一带10公里范围内已被宪报为狂犬症疫区，当局展开行动，除了兵分多路捕捉流浪狗采取样本，今日也沿门挨户为家犬接种疫苗，确保疫情不会进一步扩散。

当兽医局工作人员上门为家狗注射疫苗时，居民都充份合作，将家犬交由工作人员注射。

家犬在接种疫苗后，颈上会被挂上一条认证带，证明已注射了疫苗，至于那些家中没有饲养狗只者，工作人员也会派发一张霹雳州兽医局的控制狂犬症活动的贴纸，并贴在家门前，证明该局曾经造访。

廖泰义：被猫狗咬伤速求医

保阁亚三区州议员廖泰义陪同兽医局工作人员为家犬进行接种疫苗时说，如果公众有被猫狗咬伤，应该在第一时间联络卫生局，并到医院接受治疗。

他表示，由于狂犬症非同小可，因此居民都须提高警惕，以避免被感染。

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“此外，我希望学校能给予学生有关狂犬症的资讯，并教导学生如保防范，以减少患上狂犬症的风险。”

他说，保阁亚三一带的野狗并不多，希望居民不要对狂犬症过于担心。

陈天贵：兽医局仅捕捉野狗

太平市议员陈天贵指出，由于受到爱狗人士的反对，目前兽医局只是捕捉野狗而已，不会当场把野狗射杀。

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他表示，由于狂犬症相当的危险，因此希望市民给予当局配合，把疫情减到最低点。

黄汶课：盼居民与兽医局合作

保阁亚三村长黄汶课希望居民与兽医局合作，让家犬都接受注射疫苗，以减低感染狂犬症的危险性。

他呼吁居民妥当的处理垃圾，避免引来野狗觅食，除了污染环境，也造成野狗繁生。

拉占：家犬注射疫苗防扩散

在太平开设兽医诊所的拉占医生指出，并非只有狗才会感染狂犬症，一旦被患有狂犬症的其他动物咬伤，民众一样会感染此病症。

他促请民众尽早为家犬等注射疫苗，以防狂犬症的扩展。

他说，若发现家犬及猫突然变得很凶猛，可能是患有狂犬症的症状，需通知兽医局，以便当局派员到来处理。

他说，迄今为止狂犬仍未有特效药对治，因此在发生狂犬症后，居民都须格外小心。

廖泰义（左二）呼吁公众对狂犬症提高警惕。右起是黄汶课、苏忠文、陈天贵，左一是廖皎韵。（图：星洲日报）

兽医局人员展示为家犬注射的疫苗。（圖：星洲日報）

兽医局人员向居民进行调查。（图：星洲日报）