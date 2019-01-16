《蜘蛛侠》新预告曝光·“神秘客”不是敌人是同盟 在这个时长2分钟46秒的预告片中，观众可以先一睹蜘蛛侠的最新战服，更揭晓其敌人和同盟的身分。

（网络视频截图）

（美国·好莱坞16日讯）漫威超级英雄电影《蜘蛛侠：英雄远征》（Spider-Man: Far From Home）昨日公佈首支官方预告片，让粉丝先睹为快。

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在这个时长2分钟46秒的预告片中，观众可以先一睹蜘蛛侠的最新战服，更揭晓其敌人和同盟的身分。

预告片一开始便进入幽默模式，“蜘蛛侠”彼得帕克的好友（也是钢铁侠史塔克的好友）“Happy”，与帕克的阿姨梅伊貌似调情的对话，令帕克一脸懵逼。

帕克与同学到欧洲进行校外教学，却被前神盾局局长尼克弗瑞找上，并委派他对抗另一批强大的敌人——来自宇宙的“元素众”（Elementals）。

此前已令影迷和媒体万分期待，证实由著名男星杰克盖伦霍尔（Jake Gyllenhaal）饰演的“神秘客”（Mysterio），在预告片中身穿古式战袍帅气登场，但他并非蜘蛛侠的敌人！

在漫威漫画故事中，神秘客是蜘蛛侠的强大宿敌之一，曾与他展开过多次精彩对决与较量，然而此次在《英雄远征》，神秘客却成为尼克弗瑞委派以支援蜘蛛侠的盟友，两人将携手对抗“元素众”。

“元素众”是由4名能操控不同元素的高手所组成的团体，他们分别是可以操控火焰的地狱火（Hellfire）、操控水流的海昌（Hydron）、操控大地的玛格南（Magnum）、以及操控风的西风（Zephyr）。

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值得一提的是，《蜘蛛侠：英雄远征》剧情时间点设定于《复仇者联盟4）（Avengers: Endgame）之后，这意味着彼得帕克将在萨诺斯的“弹指间灰飞烟灭”的人类灾难后宣告复活！

《蜘蛛侠：英雄远征》定于7月6日在大马影院上映，比《复仇者联盟4》的4月25日较迟逾2个月。

（网络视频截图）

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