澳网‧史蒂芬斯晋女单32强 史蒂芬斯曾在2014年闯进第4圈，隔年再打进半决赛，在第3圈赛中，史蒂芬斯将迎来31种子玛蒂奇。

2017年美网冠军史蒂芬斯以6比3、6比1擒下匈牙利的巴波斯。（图：法新社）

（墨尔本16日综合电）前美网冠军史蒂芬斯今日在澳网女单第2圈中以直落2盘打败前女双拍档巴波斯，率先闯进32强，但第9种子伯腾丝却以3盘不敌俄罗斯的帕芙柳琴科娃，无缘晋级。

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2017年美网冠军史蒂芬斯，列赛会女单第5种子，她以6比3、6比1擒下匈牙利的巴波斯。

史蒂芬斯曾在2014年闯进第4圈，隔年再打进半决赛，在第3圈赛中，史蒂芬斯将迎来31种子玛蒂奇。

今日另一场女单次圈赛，澳洲的15号种子巴蒂6比2、6比3轻取中国的王雅繁，追求澳洲自1978年以来首位女单冠军。

俄罗斯的帕芙柳琴科娃在另一场女单次圈赛中以3比6、6比3、6比3力挫荷兰的9号种子伯腾丝。

这是帕芙柳琴科娃自从2017年闯进澳网第3圈赛后，首次在大满贯赛呈挺进第3圈。

在昨日的女单首圈中，罗马尼亚的首号种子哈勒普以6比7（2比7）、6比4、6比2击退爱沙尼亚的卡内皮，而日本4号种子大坂直美则6比4、6比2拿下波兰的里纳特。

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而乌克兰第6种子斯维托丽娜则以6比1、6比2击退瑞士的格鲁比克。