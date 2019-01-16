茄哩啡变身星女郎．鄂靖文：一开始以为是诈骗 事实上鄂靖文是一位临时演员，参演过的电影就连片尾字幕都不曾出现她的名字，确确实实是一名“茄哩啡”。当得知被选为星爷新作的女主角时，她说：“副导演总共打了3次电话，给我看了微信截图后我才相信，一开始以为是诈骗。”

鄂靖文最初不相信获星爷睇中担任新片的女主角。（香港明报）

周星驰贺岁片《新喜剧之王》第三张宣传海报今日推出，女主角鄂靖文的名字正式公开，为粉丝们解开疑惑。女版“尹天仇”鄂靖文是中国女演员，相信大家并不熟悉，甚至连名字也未听过，刚好是星爷口中所讲的正在追梦的小人物。

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事实上鄂靖文是一位临时演员，参演过的电影就连片尾字幕都不曾出现她的名字，确确实实是一名“茄哩啡”。当得知被选为星爷新作的女主角时，她说：“副导演总共打了3次电话，给我看了微信截图后我才相信，一开始以为是诈骗。”

对于今次被星爷看中，鄂靖文表示：“我的角色如梦与自己有很多相似之处，好像性格方面，被嘲笑挖苦也觉得没所谓，生活中我也是这样。毕业后一直在打拼，没有放弃、没有转行，才有了今天这个机会。”

（香港明报）