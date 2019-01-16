英大学提醒考试勿作弊加中文翻译‧中国留学生批种族歧视 英国利物浦大学（University of Liverpool）日前就考试规则及作弊惩处等资讯，向国际学生发送电邮，但在该英语电邮中，“cheating”一字旁边特别加上中文字“舞弊”。

考试季节临近，英国利物浦大学（University of Liverpool）日前就考试规则及作弊惩处等资讯，向国际学生发送电邮，但在该英语电邮中，“cheating”一字旁边特别加上中文字“舞弊”，又提及“我们发现中国学生通常不熟悉‘cheating’这一英文单字，因此我们提供了其中文翻译”。此举引来中国留学生不满，认为涉及种族歧视。校方其后道歉，指有关做法只是为了确保清晰传达考试规则。

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涉事电邮先在文中的“cheating”一词后标示“舞弊”，该校学生福利建议和指导部门及后在电邮另一处补充，提供中文翻译是因为中国学生通常不熟悉“cheating”一词。

电邮惹来中国留学生不满，质疑被针对及种族歧视。利物浦大学随后发出道歉声明，表示该中文翻译绝非有意予人舞弊情况乃针对中国学生的感觉，而是以往曾有中国学生就英文术语向校方反映关注，故校方为确保有关建议能清楚地传达，提供了中文翻译。（香港明报）