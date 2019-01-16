电话诈骗案频传．去年首10月接8313投报 最近有很多关于公众因为遭遇电话诈骗案，而面临大量金钱损失的新闻报道。

最近有很多关于公众因为遭遇电话诈骗案，而面临大量金钱损失的新闻报道。

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根据通讯及多媒体部长哥宾星在近日的新闻发布会上宣布，警方在2017年总共接获1万203宗诈骗案投报，而2018年截至10月3日则接获8313宗诈骗案投报，涉及金额高达3亿令吉。

而根据大马皇家警察部队和国家银行披露，50岁以上的华裔及巫裔妇女，是诈骗集团在2018年内的主要受害者。

此外，那些享有退休金、雇员公积金或握有巨额存款的退休人士，也是诈骗集团觊觎的目标。

最常见的网络犯罪类型：

1.诈骗电话

2.电子商店

3.爱情骗局

4.不存在的贷款

对此，马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）将和大马皇家警察部队以及电讯公司（“Telco”）合作，以打击涉及电信服务的诈骗案。

设“反垃圾”系统隔离诈骗电话

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电讯公司已设立了一个“反垃圾”系统，来实施和监控旗下网络的诈骗活动。该系统可以隔离每一通通过国际网络拨进本地电讯公司网络，但不符合标准/无效的号码。

因此，那些国际网络使用本地电话号码拨出的诈骗电话，已经成功地被隔离，而如果是来自马来西亚的诈骗电话，有关诈骗集团将更容易被警察追查和破获。

如果警方在进行调查工作时需要完整的资料，MCMC也将随时和通讯公司合作以提供协助。

此外，通过建立一个能够更有效地采取行动的特别工作队，大大加强了各方之间的合作。

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MCMC也通过广播、电视和新媒体上的公益广告，加大公众对这类诈骗案的教育和宣导，以确保公众知道并随时提防，以免受骗。