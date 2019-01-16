希盟对金马仑有没贡献？．南利吁选民用常识思考 国阵金马仑国席补选候选人南利莫哈末诺指出，希盟及行动党虽然在丹那拉打区拥有很强大的支持率，但金马仑选民必须用他们的基本常识来思考，希盟在金马仑是否作出过贡献。

南利（中）在甘榜拉惹一间茶室向华裔选民拜票。（图：星洲日报）

（金马仑15日讯）国阵金马仑国席补选候选人南利莫哈末诺指出，希盟及行动党虽然在丹那拉打区拥有很强大的支持率，但金马仑选民必须用他们的基本常识来思考，希盟在金马仑是否作出过贡献。

广告

他今日在丹那拉打州选区拜票，受到媒体访问时表示他对于自己是否能在这次补选中胜出充满信心，也感到很正面。他作为土生土长的金马仑子民，这次参选是上苍的旨意，也占到了地利与人和优势。

承诺在国会助传达需求

“我很清楚金马仑人所面对的问题，国阵承诺将会给予协助，但首先必须把我送进国会，虽然我们在联邦是反对党，但只要选民有要求，我会把他们的需求、问题和想法在国会上传达。”

“至于土地的问题，必须交由州政府去处理。”

媒体在这几天的竞选期间，每次要采访南利时，都被限制只能做几分钟的简短访问，而且多次被助选人员在半途打断访问，无法从他口中获得更多谈话。

南利今日在国大党助选团的带领下，上午到蓝谷一所兴都庙参观信徒们的一项祭拜仪式，过后到甘榜拉惹的茶室向选民拜票，之后动身前往瓜拉德拉的竞选行动室吃午餐，并在午餐后前往博士德里苏原住民村拜票。